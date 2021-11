Congo-Kinshasa: Selon le rapport de JED /Medias - La RDC a enregistré 110 cas d'atteinte à la liberté de la presse en 2021

*«Mauvais temps pour la presse en République Démocratique du Congo : Des chiffres, des images et des témoignages qui accusent... » est le thème du rapport 2021 publié par l'ONG Journaliste en Danger (JED), à l'occasion de la Journée mondiale contre les crimes commis contre les journalistes, célébrée le 2 novembre de chaque année dans toute l'humanité.

Catherine FURAHA, Ministre de la Culture a représenté son homologue de la communication et des Médias, Patrick Muyaya en mission officielle lors de la cérémonie de la présentation dudit rapport annuel à Kinshasa. Dans son rapport, le JED décrypte plus de 110 cas d'atteinte à la liberté de la presse sur l'ensemble du territoire national congolais. Ce document révèle que les attaques, incarcérations, agressions, harcèlements et menaces à répétition dont étaient victimes les journalistes en 2021, étaient le fait des personnes identifiables ayant une quelconque parcelle de responsabilité sécuritaire, politique, administrative dans le pays.

En effet, les organisations panafricaines de la défense et de la promotion de la liberté de la presse ont signé une déclaration conjointe pour rappeler le monde entier que la lutte contre l'impunité liée aux meurtres sur les journalistes et techniciens doit être l'affaire de tous.

Dans ce rapport, ARTICLE 19, JED, l'Association des Éditeurs des Professionnels de la Presse en Ligne (APPEL/Sénégal) et Ghana Fact indiquent que les chiffres sur les meurtres contre les journalistes montrent une tendance très inquiétante. Car, cette année, 25 meurtres ont été enregistrés dans différents pays d'Afrique dont deux au Burkina Faso et 4 RDC.

Ces organisations professionnelles invitent les gouvernements africains à enquêter de manière plus approfondie sur les meurtres commis sur les journalistes et prendre des mesures pour mettre fin à cette culture de l'impunité.

«Cette journée est une occasion pour rendre un vibrant hommage à tous ces journalistes tués en raison de leur travail. Ces crimes commis contre les journalistes sont inacceptables et ne doivent pas rester impunis, ils violent le droit à la vie et visent à priver le public du droit à l'information. Les États ont l'obligation de mettre des mécanismes efficaces pour prévenir, protéger et traduire les auteurs en justice, la fin de l'impunité est essentielle dans un Etat démocratique», a déclaré Alfred Bulakali, Directeur Régional Adjoint.

Les attaques contre les journalistes sèment un climat de terreur, fragilisent leur sécurité et protection. Les journalistes qui jouent un rôle essentiel pour garantir le droit à la liberté d'expression et l'accès à l'information font de plus en plus l'objet d'agressions verbales et physiques, des arrestations et détentions arbitraires, harcèlement, des emprisonnements, des intimidations. Ces actes qui portent une atteinte grave à la liberté de la presse peuvent être perpétrées par les forces de l'ordre, des inconnus ou des groupes identifiés dont le but est de museler la liberté d'expression et de restreindre l'accès du public à l'information en toute violation des normes régionales et internationales souscrit par certains gouvernements. Et, la plupart des cas ne sont pas souvent résolus comme en témoignent l'UNESCO. Près de 9 cas sur 10 ne sont pas résolus. Selon le baromètre des violations de la liberté de la presse de Reporters Sans Frontières (RSF), 25 journalistes ont été tués en 2021 en Afrique en raison de leurs activités.

Dans son Rapport annuel, intitulé "Mauvais temps pour la presse", JED a enregistré, au moins quatre cas des journalistes tués au cours de cette année en RDC.

Pour Tshivis Tshivuadi, Secrétaire général de JED, ces assassinats viennent allonger une longue liste de près d'une vingtaine des journalistes tués au cours de ces dix dernières années dans des conditions qui n'ont jamais été élucidées.

Cette ONG défense et protection des professionnels de média au Congo-Kinshasa dénonce l'indifférence des autorités congolaises par rapport à ces meurtres, ainsi que la culture de l'impunité qui entretient un climat d'insécurité pour les journalistes congolais".

Le droit à la vie est un droit inhérent à chaque personne et nul n'a le droit de mettre fin à la vie d'autrui quelle que soit la raison. Ce droit est garanti par plusieurs standards internationaux tels que: La Déclaration universelle des droits de l'Homme (DUDH), Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), La Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples (CADHP).

Dans son briefing intitulé UN, ARTICLE 19 invite les Etats à créer un instrument permanent des Nations Unies sur les enquêtes pénales pour les assassinats ciblés contre les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme.

La liberté de la presse menacée en Afrique

De l'emprisonnement à la mort, les journalistes restent confrontés à plusieurs obstacles qui portent non seulement atteinte à leur intégrité physique et morale mais aussi à la liberté de la presse. Au moins 229 journalistes ont été enfermés au mois de mars 2021 pour leur reportage. Certains journalistes ont même trouvé la mort en détention comme ce fût le cas de Samuel Ebuwe Ajieka dit «Samuel Wazizi».

Le rapport fustige que plusieurs gouvernements en Afrique continuent d'adopter des lois liberticides telles que les lois sur la cybercriminalité en vue d'étouffer le droit d'accès à l'information du citoyen et la liberté d'expression des journalistes qui sont des piliers importants de la démocratie. Bien que les peines de prison pour délit de diffamation aient été abrogées dans beaucoup de pays africains à l'instar du Niger, les gouvernements continuent d'appliquer ces lois draconiennes et continuent d'enfermer les journalistes et ceci en toute violation de la Déclaration de principes sur la liberté d'expression et l'accès à l'information en Afrique qui garantit non seulement la sécurité des journalistes et autres professionnels des médias, mais invite les Etats à "revoir toutes les restrictions pénales aux contenus afin qu'elles soient justifiables et en conformité avec les normes et le droit international relatifs aux droits de l'homme... à abroger les lois pénales sur la diffamation et la calomnie en faveur de sanctions qui doivent être elles-mêmes nécessaires et proportionnées".

Les autorités font également recours au harcèlement judiciaire pour faire taire les journalistes en vue de museler la liberté d'expression et restreindre l'accès à l'information. Les décisions prises par les tribunaux à l'encontre des journalistes semblent être disproportionnées. En vertu du droit international des droits de l'homme, toute législation restreignant le droit à la liberté d'expression doit répondre aux critères de légalité, de nécessité et de proportionnalité.

«Les juges et les magistrats jouent un rôle crucial pour mettre fin à l'impunité contre les journalistes. Ils doivent connaître tous les instruments régionaux et internationaux qui ont été adoptés pour promouvoir la sécurité des journalistes », a souligné Pansy Tlakula, Ancienne Rapporteuse spéciale sur la liberté d'expression et l'accès à l'information en Afrique; « A cet égard, nous devons créer plus de programmes de sensibilisation non seulement pour les magistrats et les juges, mais aussi pour la police et les procureurs ».

Contexte

Il faut souligner que cette déclaration conjointe s'inscrit dans le cadre du projet «Réponse au COVID-19 en Afrique : Together for Reliable Information » financé par L'Union Européenne dont les activités phares sont: de dénoncer les cas de violations, aux atteintes à la liberté de la presse, au droit à l'information et aux attaques contre les journalistes et les maisons de presse dans les 17 pays ciblés par le projet.