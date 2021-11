Cote d'Ivoire: Rhdp - Jacques Assahoré réussit à faire adhérer une centaine de militants Pdci de Botro

Les nombreuses actions de développement entreprises par le Président de la République, Alassane Ouattara, dans le département de Botro et qui touchent, non seulement le chef-lieu qu'est Botro, mais aussi les sous-préfectures de Diabo et de Languibonou, ont fini par convaincre une centaine de militants du Pdci-Rda à virer au Rhdp.

Aussi, ce revirement massif est-il l'œuvre de l'honorable Jacques Konan Assahoré, délégué départemental Rhdp de Botro, qui a su traduire en acte sur le terrain la vision du président du parti des Houphouétistes. Sans toutefois omettre que depuis sa brillante victoire aux élections législatives dans la circonscription électorale de Diabo-Langubonou, il a décidé de mener une offensive de « débauchage » de militants encore sceptiques.

L'adhésion au parti présidentiel de ces hommes et femmes transfuges du Pdci-Rda a été matérialisée, le samedi 6 novembre, au quartier Kennedy de Bouaké, au cours d'une cérémonie haut en couleur présidée par Jacques Konan Assahoré, qui avait à ses côtés, Maurice Kouassi Yao dit « Akpôlê Kouadio », maire de la commune de Botro, des honorables Dorothée Koffi et Adolphe Saraka, sans oublier, Watchard Kédjébo.

Ainsi donc, Rovia Yao Lambert, secrétaire général de la section Pdci de Langubonou 3, est venu avec 47 militants et militantes du Pdci-Rda issus de la sous-préfecture.

Quant à Fanta Bamba, présidente de l'Ufpdci (Union des femmes Pdci) rurale de Botro, elle est venue renforcer les rangs du Rhdp de la localité avec 38 militantes et militants déterminés à prendre toute leur place dans leur nouveau parti.

Justifiant l'acte pour le moins « courageux » qu'ils viennent de poser au vu et au su de tout le monde, Rovia Yao Lambert et Fanta Bamba ont dit qu'ils se sont laissé convaincre par les actions de développement du Chef de l'État.

« Regardez les nouveaux visages de Botro et de Diabo. Ce sont des changements qualitatifs qui nous rendent fiers et plus que jamais nous sommes déterminés à accompagner le Président de la République et le Rhdp », ont-ils dit en chœur. Et d'ajouter que le leader du département qu'ils ont décidé de suivre, c'est l'honorable Jacques Konan Assahoré. « C'est un leader qui inspire confiance », ont-ils martelé.

Comme il fallait s'y attendre, c'est un délégué départemental du Rhdp de Botro qui a accueilli à bras ouverts ce renfort de taille. « Bonne arrivée dans la famille des houphouétistes de notre département », leur a-t-il lancé dans un tonnerre d'applaudissements. « Sachez que vous avez toute votre place. N'hésitez pas à l'occuper et ensemble, nous ferons de grandes choses pour le plus grand bonheur de nos parents », a-t-il assuré.