Cote d'Ivoire: Abobo/Assainissement - L'opération de libération des artères principales a effectivement démarré

L'opération de libération des artères principales de la commune d'Abobo a effectivement démarré hier, par la voie express

La ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, par ailleurs maire d'Abobo, a décidé de donner un nouveau visage à sa commune. En libérant toutes les artères principales obstruées par les commerçants et les ferrailleurs. Cette opération de déguerpissement qui va durer quinze jours a effectivement démarré ce dimanche 7 novembre, par la voie express et concerne toutes les artères principales de la commune.

A travers cette opération, Kandia Camara veut faire de la commune d'Abobo, la plus propre du district d'Abidjan mais surtout de la Côte d'Ivoire mais aussi et surtout, une commune de paix. « Cette opération est engagée pour libérer les emprises de grande circulation, les entrées et surtout les voies qui traversent la commune », a souligné Olivier Gnagne, sous-directeur de l'environnement à la mairie d'Abobo qui conduit l'opération. Pour lui, il faut absolument libérer ces voies pour qu'il fasse bon vivre à Abobo mais aussi d'éviter les problèmes d'embouteillage que connaît la commune.

« Pour ne pas que ces sites soient recolonisés, il est prévu de faire un embellissement général de l'ensemble de ces ouvrages libérés », a poursuivi Olivier Gnagne, précisant que cette opération concerne sept voies qui font frontières avec la commune d'Adjamé, celle d'Anyama et la forêt du banco. Il a également indiqué qu'avant le déguerpissement des mises en demeure ont été adressées aux occupants.

A la veille de cette opération d'envergure, Kandia Camara a affirmé à l'occasion de la présentation de plus de 300 policiers municipaux recrutés, qu'Abobo « aura le prix de la commune la plus propre du pays ». C'est pourquoi, elle a invité les agents de la police municipale à encadrer et à sensibiliser les populations sur les questions d'hygiène. « Soyez des agents exemplaires, rigoureux et ne point user de la violence », a-t-elle conseillé. « La commune d'Abobo a recruté ces hommes et femmes pour assister les forces de l'ordre pour veiller sur la sécurité dans la commune et surtout contribuer à assainir en termes de propreté, la cité », a expliqué Kandia Camara.

La maire d'Abobo a surtout traduit sa reconnaissance au Président de la République, Alassane Ouattara, qui a initié de grands projets pour sa commune, notamment le plan d'urgence de la commune d'Abobo (Puca) d'un montant de 174 milliards de Fcfa. « Abobo va changer de visage grâce à la vision du Chef de l'Etat », a conclu Kandia Camara, non sans rappeler les nombreux chantiers à venir