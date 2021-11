Congo-Kinshasa: Bukavu - Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la réunion du conseil de sécurité pour prendre des mesures appropriées

Le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a présidé, ce mercredi, 03 novembre 2021 à la Primature, une importante réunion du Conseil de sécurité, consacrée à la situation qui a prévalu depuis les petites heures du matin à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu.

Cette réunion a regroupé autour du Chef du Gouvernement, le Vice-premier Ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, le Ministre de la Défense nationale, ainsi que les différents officiers supérieurs des Forces armées de la République démocratique du Congo et de la Police nationale congolaise ainsi que les responsables des services des renseignements.

A en croire le Vice-premier Ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité qui s'est confié à la presse à l'issue de cette réunion, la situation sécuritaire est sous contrôle des FARDC et de la PNC. Le Premier Ministre a bien voulu réunir tous les services de sécurité afin d'examiner cette question et prendre des mesures qui s'imposent pour continuer à assurer la paix et la quiétude dans la ville de Bukavu et sur l'ensemble de la province du Sud-Kivu.

« L'opinion a été informée que depuis ce matin, dans la ville de Bukavu, il y avait des agitations, parce que la ville a été attaquée par quelques assaillants. Son Excellence, Monsieur le Premier Ministre a bien voulu que nous, les deux ministres devant vous et l'ensemble de nos services, nous puissions nous retrouver pour examiner la question par rapport aux éléments que nous aurions tous obtenu de nos différents services œuvrant dans la province du Sud-Kivu et plus particulièrement dans la ville de Bukavu. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés. Nous venons de faire l'analyse de la question. Tout ce que l'opinion peut retenir c'est que la situation s'est calmée. Elle est sous contrôle de nos forces armées et de la Police nationale congolaise et nous invitons nos services à davantage veiller sur cette question de manière à maintenir la paix et l'ordre dans la ville de Bukavu et dans le reste de la province », a fait savoir le VPM Daniel Aselo.

Le Gouvernement central reste attentif sur cette question dans cette partie du pays, a signifié le Vice-premier Ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité.

« Si vous nous voyez ici au niveau de la capitale, siège des institutions, c'est effectivement pour réfléchir sur la situation et donner des instructions à nos services qui sont sur place-là qui n'ont pas d'ailleurs dormi. Ils sont en train de travailler. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que la situation est sous contrôle », a conclu Daniel Aselo.

(Avec la Cellule de communication de la Primature)