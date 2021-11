Afrique de l'Ouest: Coopération ivoiro-nigeriane - 9 accords bilatéraux et un protocole militaire signés

Dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria, la deuxième session de la grande commission mixte de coopération ivoiro-nigériane s'est tenue du 04 au 06 novembre 2021 à Abidjan. Ce sont neuf accords bilatéraux et économiques dont un protocole en matière de coopération militaire qui ont été signés.

Les différents protocoles ont été paraphés, pour la partie ivoirienne par le premier ministre, Patrick Achi tandis que le Vice-Président, Pr. Yemi Osinbajo représentait la République fédérale du Nigeria. Ces neuf accords de coopération viennent renforcer les relations entre ces deux pays ouest-africains.

Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora Kandia Camara, a fait savoir que 20 projets d'accords sont en cours de négociations, déclarant, par ailleurs que les investisseurs ivoiriens ne bénéficient pas de facilités au Nigéria du fait de la législation, notamment les restrictions liées aux transferts financiers.

Dans le communiqué final, lu par le chef de la diplomatie ivoirienne, Kandia Camara, les parties ivoirienne et nigériane se sont réjouies de la bonne entente et de l'excellence des relations politiques et diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria.

En ce qui concerne les questions de défense et de sécurité, les parties se sont félicitées du dynamisme de leur coopération à travers la formation, le partage de renseignements et d'informations.

Les parties ont convenu de mettre en place une plateforme commune afin de lutter efficacement contre la production, la fabrication et le trafic illicites de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs, et d'adresser les questions consulaires et migratoires.

S'agissant de la coopération dans les domaines du commerce et de l'économie, les parties de félicitées du dynamisme de leur coopération et ont convenu de coordonner leurs efforts en vue de renforcer les échanges et les investissements bilatéraux.

Il faut souligner la République fédérale du Nigéria est le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire sur le continent africain. Les échanges commerciaux entre les deux pays s'élèvent à 860,874 milliards Fcfa en 2020.

Par conséquent, les deux parties ont convenu de réactiver et d'accélérer le projet de construction de l'autoroute Abidjan-Lagos.

Ils ont également exprimé leur volonté de soutenir mutuellement leur secteur privé à travers la création d'un environnement favorable à un développement efficace de la chaîne des valeurs pour une meilleure compétitivité dans le secteur industriel et au niveau du commerce international.