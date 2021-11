Madagascar: Volleyball / U23 - La GNVB au-dessus du lot

LES volleyeurs de la GNVB ont battu sur le score de 3 sets à 1 (25-23, 21-25, 25-16, 25-18) les joueurs de CVB Farafangana. Le public venu nombreux a eu la chance d'assister à une finale de haute intensité technique et physique. Les deux équipes ont répondu coups pour coups.

Dès l'entame du match, les joueurs de la GNVB emmenés par Bôbô, Toky Be, Nekena ont annoncé la couleur en multipliant les attaques et smaches. Les joueurs de CVBF ne font qu'encaisser e t ils son t vite dépassés par les évènements. Le premier set est bouclé seulement dans les 22 minutes. Au deuxième set, les joueurs de Farafangana ont montré un autre visage et ont engagé les hostilités avec force et détermination.

La révélation du tournoi, le N°15 de CVBF Michael a montré des bons spectacles. En face, les jeunes de GNVB tombent dans un excès de confiance et le meneur de jeu Bôbô rate quelques passes ou smaches. Les gars de CVBF rentrent dans les brèches et Michaël le N°15 réussit à porter son équipe et CVBF a égalisé à 1 set partout dans un match très disputé remporté sur le temps de 32 minu tes. À l'entame du troisième set, Bôbô a trouvé ses marques et son équipe mène largement 18-12 au cinquième temps mort demandé par le coach de CVBF.

Fair-play de GNVB

Cet arrêt pour couper court l'élan des joueurs de GNVB n'a aucun effet sur la détermination des joueurs de la gendarmerie. Le troisièmes et est bouclé seulement en 21 minutes et GNVB mène 2-1.

À l'entame du quatrième set, la philosophie de CVBF est simple : ça casse ou ça passe. Les joueurs de Farafangana ont essayé de contrecarrer les attaques de leurs adversaires mais n'arrivent pas à imposer leur rythme.

Au quatrième temps mort demandé par CVBF, le trou est déjà fait et les volleyeurs de GNVB mènent sur le score de 13-17. La victoire a déjà choisi son camp et le set est bouclé en 24 minutes (25-18). Le quatrième set acquis par les joueurs de GNVB est synonyme d'un titre national pour eux. Les volleyeurs de GNVB s'adjugent le titre de champion de Madagascar pour 2021.

Mais contre toute attente après la remise de trophée, GNVB par l'intermédiaire de son président le Colonel Hery Rakotomalala a remis le trophée aux joueurs de CVBF Farafangana. La raison est que la GNVB célèbre encore cette année 2021 sa dixième année d'existence. Ce geste de fair-play sportif mérite les honneurs de toute la salle du gymnase d'Ankorondrano.