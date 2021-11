Madagascar: Huawei partage sur comment lutter contre le changement climatique avec l'innovation technologique à la COP26

Dr. Fang Liangzhou, vice-président et CMO de Huawei Digital Power, a pris la parole à la COP26 aujourd'hui. Lors de la session « Changement de système et innovation climatique dans l'industrie technologique » organisée par le Centre mondial de l'innovation de la CCNUCC, Fang a pratiquement prononcé un discours sur « Construire une société intelligente à faible teneur en carbone ».

Fang a décrit comment Huawei Digital Power intègre des technologies numériques et électroniques de puissance pour aider les industries à économiser de l'énergie et à réduire les émissions provenant à la fois de la production d'énergie et de la consommation. La numérisation de l'électricité peut réduire le gaspillage dans la consommation d'énergie, stimuler fortement la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et rendre les transports et les villes plus écologiques. Fang fait appels à des efforts conjoints pour construire ensemble une société intelligente à faible émission de carbone.

Fang a dit, « la neutralité carbone est devenue une mission partagée du monde ». L'innovation technologique jouera un rôle central dans la lutte contre le changement climatique et la réalisation des objectifs de réduction des émissions de carbone. Huawei Digital Power intègre des technologies numériques et électroniques de puissance, développe une énergie propre et permet la numérisation de l'énergie pour conduire la révolution énergétique pour un avenir meilleur et plus vert. Nous nous concentrons sur la convergence et l'innovation sur les technologies pour accélérer la numérisation de l'énergie et permettre à différentes industries de se moderniser. Nous visons à accélérer la production d'énergie propre, à construire des transports, des sites et des data centers écologiques, et à travailler avec des partenaires de l'industrie pour bâtir une société intelligente à faible émission de carbone.

Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les principales sources d'émissions mondiales de carbone sont l'électricité, l'industrie et les transports. Les secteurs de l'électricité et des transports représentent respectivement 40% et 21% des émissions de carbone. Le secteur des TIC consomme 4% de l'électricité mondiale. Pour atteindre la neutralité carbone, la production d'électricité à faible intensité de carbone et la consommation d'énergie électrique sont indispensables. Huawei Digital Power travaille avec des partenaires pour innover en permanence sur la production et la consommation d'énergie afin d'obtenir des résultats plus écologique et une faible émission de carbone :

En smart PV, Huawei développe un système d'énergie propre qui se concentre sur les technologies d'énergie renouvelable comme l'éolien, le solaire et le stockage de l'énergie. Au Moyen-Orient, Huawei aide le projet de stockage d'énergie de la mer Rouge d'Arabie saoudite à fournir de l'électricité à toute la ville. Ce projet utilisera le système de stockage d'énergie photovoltaïque de 400 MW + 1,3 GWh, qui permettra de répondre aux besoins énergétiques de millions de personnes à l'avenir. Une fois le projet déployé, la ville sera la première au monde à être alimentée à 100% en énergie propre de PV et de stockage.

Dans la numérisation de l'énergie, Huawei utilise des technologies numériques et électroniques de puissance pour réduire la consommation d'énergie. Huawei, en collaboration avec China Southern Power Grid, utilise des technologies d'intelligence artificielle pour identifier automatiquement les scénarios à risque et les défauts typiques sur les lignes de transmission. Grâce à la nouvelle approche de maintenance préventive basée sur une analyse intelligente et un jugement manuel, le temps de travail sur site est réduit de 20 jours à 2 heures, améliorant ainsi l'efficacité de 80 fois.

Pour simplifier les sites, Huawei a lancé une série de solutions d'alimentation hors réseau pour aider les transporteurs à accélérer la neutralité carbone du réseau et à combler le fossé énergétique. Par exemple, le transporteur de Zhejiang, en Chine, a utilisé la technologie eMIMO haute densité de Huawei Site Power pour remplacer six armoires par une seule armoire, réduisant l'encombrement de 5 m2 à 1 m2 et améliorant l'efficacité énergétique du site de 85% à 96%. Ils ont également adopté la solution d'énergie verte de Huawei où la technologie iPV unique aide à produire 20% d'électricité en plus, permettant au photovoltaïque de devenir la principale source d'énergie pour les réseaux TIC verts et de réduire les émissions de carbone de 8 tonnes par site chaque année.

Dans les data centers, la préfabrication, la modularisation et les technologies intelligentes sont utilisées pour construire des centres de données de nouvelle génération simplifiés, écologiques, intelligents et sécurisés. Par exemple, la solution préfabriquée de centre de données modulaire de Huawei a aidé Wuhan à construire rapidement un centre de calcul IA. Le centre a été construit en 120 jours et mis en service en 180 jours, réduisant le temps de déploiement de plus de 50%. En outre, la technologie de conservation de l'énergie AI est adoptée pour réduire le PUE à 1,25, ce qui représente une économie de plus de 3,4 millions de kWh d'électricité chaque année. En outre, les émissions de dioxyde de carbone peuvent être réduites d'environ 42,000 de tonnes au cours du cycle de vie.

Dans mPower, Huawei fournit des solutions de domaine de puissance et une infrastructure de charge pour accélérer le processus d'électrification des transports. Par exemple, le système de motorisation DriveONE de Huawei a aidé SERES à construire le premier VUS coupe électrique haute performance produit en série au monde avec une autonomie de croisière de plus de 1000 km, atteignant une accélération de 0 à 50 km/h en 1,99 seconde.

Huawei adhère à l'engagement vert de « Tech for a BetterPlanet » et a continué d'investir dans la réduction des émissions de carbone, la promotion des énergies renouvelables, la contribution à une économie circulaire et la conservation de la nature avec la technologie. Au 30 septembre 2021, Huawei Digital Power a permis à ses clients de produire 443,5 milliards de kWh d'énergie verte, d'économiser 13,6 milliards de kWh d'électricité et de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 210 millions de tonnes, ce qui équivaut à planter 290 millions d'arbres.

