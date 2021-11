Madagascar: Rugby - FT Manjakaray et MANG'ART victimes de leur choix

Ne se présentant pas à leurs matches des huitièmes de finale, FTM Manjakaray et MANG'ART sont battus par forfait et risquent gros en application des règlements.

FTM Manjakaray et MANG'ART Manjakaray quittent le championnat de Madagascar élite fédéral 1 appelé aussi « doppel Top 20 » par forfait au championnat de Madagascar de rugby XV première division joué au stade Makis d'Andohatapenaka hier. En ouverture de la journée du dimanche, le public venu tombe aussi dans le doute et se questionne sur le sort du match entre 3FAI et FTM.

À neuf heures, les joueurs de 3FAI montent sur le terrain tandis que les rugbymen de Manjakaray répondent aux abonnés absents. Les joueurs de 3FA I Vakinakaratra suivent les procédures avec les trois arbitres en procédant au coup d'envoi du match sans adversaires. Il en est de même pour l'adversaire de COSFA. Les joueurs de MANG'ART Manjakaray ne se présentent pas au match prévu à 13 heures.

Pour le match de 11 heures, la soif du public est récompensée. TAM Anosibe et FTB Andohatapenaka montent sur le terrain. Les deux équipes jouent leur match de huitième de finale sans retenues et sans arrières pensées. Les deux équipes répondent coups sur coups. Les joueurs de TAM ont démarré les attaques en trombe et deux minutes après le coup d'envoi, Sitraka a réussi un coup de pied de pénalité et TAM mène 3-0.

En réponse, Dinah a égalisé à la onzième minute pour FTBA sur un coup de pied de pénalité aussi (3-3). A la 19ème minute, le gros joueur Thonny de TAM Anosibe a réussi à aplatir dans l'en-but de FTBA et les joueurs d'Anosibe mènent de 11-3.

Avant la pause, FTBA a réussi deux coups de pied de pénalité et un drop. Les deux équipes se séparent sur le score de 11-12 en faveur d'Andohatapenaka. A la reprise, les deux équipes se donnent à fond et multiplient les fautes. Les joueurs de TAM ont marqué sur trois coups de pied de pénalité tandis que les rugbymen de FTBA ont réussi à en marquer deux.

À la soixante-troisième minute, Jean Claude de TAM a aplati dans l'en-but de FTBA. Le score final est de 22-15. Les joueurs de TAM se sont donc qualifiés en quart de finale. Pour le dernier match de la journée, les joueurs de la savonnerie tropicale STM ont battu TFA Anatihazo sur le score de 24-22. Ils se sont qualifiés en quart. Tous les joueurs de la savonnerie sont aux anges lorsque Mahandry a réussi un drop avant le gong final.

Pour Antsoniandro Randrianorosoa, il a expliqué que « en application des règlements, les deux équipes de FTM et MANG'ART sont battus par forfait parce qu'ils ne se présentaient pas à leurs matches. Les membres du comité directeur vont réunir prochainement pour déterminer ce qu'il faut faire en ce qui les concerne. Les matches de huitième de finale continueront dimanche prochain » conclut-il.