Algérie: L'Association "Sahara not for sale" dénonce l'attaque marocaine "barbare" contre des camionneurs algériens

Bruxelles — L'Association "Sahara not for sale" basée en Belgique a dénoncé l'attaque "barbare" dont ont été victimes trois Algériens, par les forces marocaines qui ont bombardé leurs camions, alors qu'ils assuraient la liaison entre Nouakchott et Ouargla, et ce lors des festivités commémorant le 67e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse révolution de Novembre.

L'association a condamné, dans un communiqué dont l'APS a reçu une copie, l'attaque "barbare" contre une caravane de citoyens algériens, outre les attaques contre les civils sahraouis.

L'Association s'est dite également "consternée" par la dernière décision onusienne émanant du Conseil de sécurité concernant le prolongement du mandat de la Mission des nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (Minurso).

L'Association a réaffirmé dans le contexte, "sa solidarité" avec l'activiste des droits de l'Homme, Soltana Sid Ibrahim Khaya et sa famille dans leur résistance pacifique exemplaire, appelant "le peuple sahraoui au resserrement des rangs et à faire face aux tentatives de l'ennemi".

Le communiqué de l'Association a également dénoncé "les actes de répression" auxquels se livrent les forces de l'occupation marocaine contre le peuple sahraoui dans les territoires occupés, notamment les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes.

A ce propos, l'Association a demandé à l'Organisation des nations unies (ONU), au Conseil de sécurité, à l'Union européenne (UE), à l'Union africaine (UA) et au Conseil des droits de l'homme, à "intervenir auprès du Maroc et à l'amener à respecter les exigences des accords et des conventions internationaux relatifs aux mauvais traitement des prisonniers politiques dans le cadre des Accords de Genève".