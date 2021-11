Congo-Brazzaville: PND 2022-2026 - Les six secteurs prioritaires pour relancer l'économie

Les experts nationaux viennent d'achever la rédaction du Plan national de développement (PND) 2022-2026, la nouvelle feuille de route de l'exécutif. Ce PND à vocation économique priorise les secteurs de l'agriculture, le numérique, le tourisme, l'immobilier, l'industrie et les Zones économiques spéciales (ZES).

Le nouveau programme est doté d'un dispositif de suivi-évaluation pour le rendre plus flexible, permettant de l'adapter au changement du contexte. Un des rédacteurs du PND 2022-2026, André Moulemvo, a présidé le groupe de travail chargé de la relecture du cadre stratégique qui n'est autre que le document central du PND. Cet enseignant à l'Université-Marien-Ngouabi se réjouit de la qualité du travail abattu les experts.

« Nous parcourons les documents rédigés par les experts stratégiques du document PND; nous reformulons les phrases, les idées dans les moindres détails. Ce document central du PND est décrit en six axes prioritaires : l'agriculture au sens large, l'industrie, les promotions immobilières, le tourisme, les ZES et le deuxième document apprêté présente les projets avec budget qui vont avec », a détaillé André Moulemvo.

C'est pour s'assurer de la bonne préparation que la ministre de l'Économie, du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, s'est rendue à Kintélé, le 3 novembre, auprès du comité de relecture. « Le document doit prendre en compte toutes les orientations du gouvernement et les recommandations des experts », a-t- elle insisté.

Après l'étape de la relecture par le collège des experts, la copie du PND 2022-2026 va être présentée à la Task-force, entité étatique mise en place par le chef de l'Etat pour gérer les conséquences socio-économiques de la crise sanitaire. Le document sera ensuite soumis au Conseil de cabinet, puis au Conseil des ministres avant sa présentation devant le Parlement.

Il faut rappeler que compte tenu des faiblesses observées dans la mise en œuvre de l'actuel PND 2018-2022, les experts ont recommandé un nouveau PND plus inclusif, la mise en place d'un schéma de financement suffisamment probant de sorte que le PND 2022-2026 soit mieux financé et concentré sur des activités porteuses. Ils ont également souligné l'approfondissement des mécanismes de financement des ressources et la poursuite des réformes de finances publiques pour améliorer la mobilisation des ressources internes.