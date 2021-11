Afrique: COP26 - La société civile craint son exclusion des négociations

Des militants de la société civile ont critiqué ce qu'ils appellent une « quasi interdiction » d'observer les négociations lors de la COP 26 à Glasgow, craignant que les observateurs ne soient à nouveau exclus des pourparlers.

La colère suscitée par un prétendu manque de transparence dans les négociations a augmenté en fin de semaine dernière, à Glasgow, en Ecosse, suite aux inquiétudes selon lesquelles seuls quatre observateurs de groupes environnementaux ont été autorisés à participer aux négociations à l'ouverture du sommet. « La quasi-interdiction de la présence d'observateurs dans les zones de négociation a maintenant été levée, mais nous continuons de recevoir des avertissements selon lesquels l'accès à la COP pourrait être suspendu pour les observateurs de la société civile et nous continuons à rencontrer des difficultés pour accéder à certaines des salles de négociation », a déclaré Sébastien Duyck, avocat principal pour le programme climat et énergie au Center for international environmental law. Et d'ajouter : « La présidence et le secrétariat doivent garantir qu'aucune restriction arbitraire ne sera imposée à la participation des représentants de la société civile ».

« Nous tous, dans la société civile, sommes inquiets des aspects de l'accès ici », a déclaré Danny Sriskandarajah, directeur général d' Oxfam Grande-Bretagne. Les inquiétudes concernant la transparence ont été aggravées par la frustration suscitée par la logistique de l'événement de Glasgow, incitant la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) à s'excuser. « Ce sommet sur le climat n'est pas seulement le moins accessible de tous les temps et une pagaille chaotique, il est grossièrement injuste. Quand tant de personnes des pays les plus touchés au monde n'ont pas pu se rendre et que les délégués se font dire de " se connecter " depuis leur chambre d'hôtel , quelque chose ne va vraiment pas », a déclaré Dorothy Guerrero, porte-parole du groupe.

Même pour ceux qui se connectaient à distance, des restrictions techniques empêchaient de suivre les débats. Le président de la COP 26, Alok Sharma, et la secrétaire exécutive de la CCNUCC, ont défendu le déroulement de l'événement, attribuant les problèmes de capacité aux mesures sanitaires et à la logistique complexe requises pour accueillir l'événement en période de pandémie. « Nous avons une discussion régulière, tous les jours en fait, pour essayer de résoudre les problèmes qui émergent... Nous sommes conscients que les observateurs ont soulevé certains de ces problèmes et nous veillerons à ce qu'ils y soient accessibles », a déclaré Alok Sharma.

Les phénomènes météorologiques extrêmes et les risques naturels sont en augmentation dans le monde en raison du changement climatique. Entre 2000 et 2019, leur nombre a bondi de 75 % par rapport aux vingt années précédentes, faisant 1,2 million de morts et causant 3 000 milliards de dollars de pertes économiques. La communauté internationale a du mal à réunir les fonds nécessaires pour se préparer aux catastrophes, y répondre et se reconstruire.

Et là où l'argent est disponible, il est lent à atteindre les communautés affectées, ce qui augmente le temps et le coût de la récupération, et ne va pas toujours là où il est le plus nécessaire. Telle est l'autre inquiétude de la société civile, craignant que les communautés vulnérables soient maintenues dans un cercle vicieux de pauvreté, rendant impossible tout progrès de développement à long terme, y compris la protection de la biodiversité.