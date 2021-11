Burkina Faso: Ouagadougou - Un réseau de malfrats de cinq membres mis aux arrêts par la Police Nationale

C'est un réseau fort de cinq (05) membres, dont le plus jeune est âgé de 37 ans et le plus âgé 57 ans, tous déjà fichiers par les services de Police pour des infractions similaires de vols et recels de vélomoteurs dans la ville de Ouagadougou.

Suivant un mode opératoire qui leur est propre, ils évoluaient en binômes et ciblaient les lieux de commerce tels que les boutiques, les merceries et les boulangeries. A l'aide d'un lot de clés, l'un d'eux passait en essai tous les engins trouvés sur place, tandis que son acolyte faisait le guet ou se faisait passer pour un client. Dès qu'un engin était déverrouillé, celui qui était aux aguets vient l'emporter et l'autre à son tour joue au client avant de s'échapper.

Les engins ainsi dérobés étaient vendus à un receleur selon un montant qui varie entre 125.000 et 200.000 FCFA en fonction de l'état de l'engin. Ces vélomoteurs étaient ensuite revendus dans un pays voisin ou sur des sites d'orpaillage. D'autres par contre étaient déposés dans des parkings privés, attendant de trouver un preneur.

Fort heureusement, le parcours de ces malfrats a été stoppé. En effet, ayant enregistré la plainte de leur dernière victime, le Commissariat de Police de l'Arrondissement de Baskuy, a réussi à démanteler tout le réseau.

Lors de leur interpellation, il a été trouvé en leur possession six (06) vélomoteurs, plusieurs dizaines de clés, des pièces détachées de vélomoteurs et divers autres objets.

La Police Nationale salue encore une fois la population pour sa franche collaboration qui a permis d'atteindre ce résultat. Par ailleurs, elle invite l'ensemble des citoyens à toujours dénoncer tout cas suspect aux numéros verts mis à leur disposition que sont : les 17, 16 et 1010.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !