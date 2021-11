Maroc: La marocanité du Sahara, une vérité incontestable (Universitaire)

Casablanca — Le discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l'occasion de la commémoration du 46-ème anniversaire de la Marche verte, confirme une fois de plus que la marocanité du Sahara constitue une vérité incontestable, de par les preuves irréfutables à caractère historique, a souligné le professeur universitaire Nabil El Kat.

Le professeur à la faculté des sciences juridiques à l'université Ibn Toufail de Kénitra a souligné, dans une déclaration à la MAP, que partant de la question du Sahara qui est le noyau central de l'unité nationale et la cause de l'ensemble des Marocains, et en prenant en compte la dynamique positive que connait le processus de cette cause juste, le Souverain a réitéré que la marocanité du Sahara n'a jamais fait et ne fera l'objet de négociations, mais plutôt pour la recherche d'une solution pacifique à ce conflit artificiel, dans le cadre des résolutions du conseil de sécurité de l'ONU depuis 2007, pour le progrès et la prospérité des peuples des 5 pays maghrébins.

Et d'ajouter que le Discours royal a tenu à mettre l'accent sur les développements positifs que connait le processus relatif à cette question nationale, notamment à travers le renforcement de l'appui international qui s'est traduit par l'ouverture dans les provinces du sud de 24 représentations diplomatiques de pays qui ont leurs poids aux niveaux continental et international, notant que cette orientation politique a été soutenue par l'appui clair de l'Administration américaine, alliée stratégique de la position marocaine.

M. El Kat a fait également savoir que tous ces exploits interviennent dans une conjoncture marquée par l'intervention pacifique des FAR le 13 novembre 2020 à Guergarat qui a mis un terme à la perturbation des mouvements civils et commerciaux, et que le Maroc n'a pas cessé d'attirer l'attention de la communauté internationale du danger que cela représente sur la stabilité de la région.

Partant de la légalité de la cause nationale, le Souverain a de même indiqué que le Maroc s'attend à des positions claires et plus audacieuses de la part des partenaires du pays, rappelle M. El Kat, soulignant que cet appel constitue une concrétisation de l'orientation constante des positions du Royaume et de ses références diplomatiques basées sur la confiance.

Partant de ce principe, SM le Roi s'est adressé de façon claire aux pays qui ont des positions ambiguës et confuses, en affirmant qu'aucun partenariat ne sera conclu avec le Maroc sans ses provinces du sud.

Dans le même contexte, le Souverain a également exprimé la fierté du Royaume de ses partenaires internationaux sincères qui exploitent les opportunités d'investissement prometteuses dans le pays et contribuent au développement de la région.