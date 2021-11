Mali: Processus budgétaire en mode programme - Les membres du CNT outillés pour une meilleure maîtrise de leur rôle

Les membres du Conseil national de Transition (CNT) ont suivi les 5 et 6 novembre derniers, une formation sur le processus budgétaire en mode programme. La cérémonie d'ouverture, qui a eu lieu le vendredi au Centre international de conférences de Bamako (CICB), a été présidée par le 1er vice-président du CNT, Assarid Ag Imbarcaouane. C'était en présence du ministre de l'économie et des Finances, Alousseni Sanou.

Cette session de formation de deux jours a été organisée par la Commission des finances, de l'économie, du plan, de la promotion du secteur privé, des industries et des mines du CNT en collaboration avec le ministère de l'économie et des Finances à travers la direction générale du budget.Le thème retenu était : « comment comprendre le budget en mode programme pour un meilleur examen des projets de lois de finances ». Ces journées de formation, qui se tiennent à quelques encablures du vote de la loi des finances 2022, visent à permettre aux membres du CNT d'avoir une meilleure maîtrise de leur rôle dans la gestion des finances publiques.

Dans son intervention, le président de la Commission des finances, de l'économie, du plan, de la promotion du secteur privé, des industries et des mines a indiqué que l'objectif recherché à travers cet atelier est de mieux outiller les membres du CNTpour une meilleure maîtrise de leur rôle dans la gestion des ressources publiques. Pour Mamadou Touré, cet atelier vise à renforcer la capacité des parlementaires pour une meilleure compréhension du budget d'état en mode programme en vue d'un examen efficient des projets de loi des finances.

Le ministre de l'économie et des Finances, pour sa part, a souligné que la réforme de la budgétisation par programme affecte les méthodes et les procédures de l'ensemble des acteurs budgétaires dont le Parlement qui est un acteur clé dans la préparation, le vote et le suivi de l'exécution de la loi de finances.Pour Alousseni Sanou, cette session de formation qui vient en complément d'une première organisée à l'attention des membres de la Commission des finances concerne cette fois-ci, l'ensemble des membres du CNT. Selon lui,il s'agit de mieux accompagner l'organe dans son rôle de législateur en ce qui concerne l'examen et le vote des documents de lois des finances.

Pour sa part, le 1er vice-président du CNT a indiqué que depuis la présentation du budget d'état en mode programme en 2017, la réforme de la gestion budgétaire pour le changement et la performance est devenue une réalité dans notre pays. Selon Assarid Ag Imbarcaouane, l'impact de la stratégie budgétaire utilisée à cet effet a été apprécié au niveau de tous les secteurs socio-économiques.

D'où la nécessité de poursuivre la réflexion sur les hypothèses du cadrage budgétaire 2022-2024 en vue de proposer des perspectives de solution au relèvement positif du niveau du PIB ou de la croissance et de baisser le taux d'inflation. « C'est nous qui pouvons évaluer ces résultats dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale », a indiqué Assarid Ag Imbarcaouane.

Cette formation de deux jours s'est articulée autour de plusieurs modules notamment, la loi relative aux lois de finances, enjeux et fondamentaux ; la gouvernance budgétaire ; une gestion publique modernisée ; les procédures d'examen des projets de lois de finances de l'année et des lois de finances rectificatives et enfin, les procédures d'examen du projet de loi de règlement.