Algérie: Assassinat de trois Algériens par les forces marocaines - "l'Etat œuvre à la sécurisation de toutes les régions du pays"

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud, a affirmé, lundi à Alger, que l'Etat œuvrait à la sécurisation de toutes les régions du pays, et ce, suite à l'assassinat qui a couté la vie à trois ressortissants algériens qui effectuaient la liaison Nouakchott-Ouargla.

" Nous œuvrons à sécuriser toutes les régions du pays", a indiqué M. Beldjoud dans une déclaration à la presse en marge de l'ouverture de la première session du comité bilatéral frontalier algéro-mauritanien, qualifiant l'assassinat des trois ressortissants algériens d"acte criminel lâche perpétré par le Makhzen".

Le ministre mauritanien de l'Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Salem Ould Merzoug a souligné, de son côté, que son pays allait "continuer à assurer le bon voisinage et la paix et respecter les chartes du droit international", ajoutant que les relations "historiques" entre l'Algérie et la Mauritanie "se caractérisent par le bon voisinage et le travail au mieux des intérêts des deux pays et des deux peuples frères".