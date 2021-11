Gambie: Le Président Barrow exhorte la Commission Electorale Indépendante à garantir un processus électoral transparent

Amoins de 30 jours de l'élection présidentielle cruciale du 4 Décembre 2021, le porte-étendard du Parti National Populaire (NPP), le Président Adama Barrow, a exhorté les membres de la Commission Electorale Indépendante à adopter une attitude indépendante et transparente lors de l'élection présidentielle.

« Je vais maintenant saisir cette opportunité pour prodiguer quelques conseils à la Commission Electorale Indépendante. Chaque membre de la Commission devient inévitablement un arbitre. Un arbitre doit être indépendant. Votre indépendance vous facilitera non seulement la tâche, mais elle garantira également aux yeux des partis politiques l'impartialité et la neutralité du résultat final, de la décision finale du peuple Gambien » a-t-il déclaré.

Le Président Barrow s'adressait aux journalistes hier lors du dépôt de son dossier de candidature au siège de la Commission Electorale Indépendante à l'avenue Bertil Harding. Le Président était accompagné par ses deux épouses, la Vice-Présidente, des Ministres, des membres éxécutifs des différents partis politiques ayant formé une coalition avec le Parti Populaire National (NPP) ainsi que par des milliers de partisans de son parti.

Répondant aux questions des journalistes, le Président Barrow a déclaré que son gouvernement est déterminé à œuvrer pour le développement national. Il a affirmé : « J'ai un adage selon lequel le développement ne peut être possible sans infrastructures. Je veux donc poursuivre l'œuvre de développement infrastructurel entreprise lors de ces cinq dernières années. »

Mr Barrow a également saisi l'opportunité pour exprimer ses condoléances aux familles éplorées des cinq partisans du parti qui ont péri dans un accident alors qu'ils étaient en route pour venir assister au dépôt du dossier de candidature du Président ce Mercredi dernier.

Lorsqu'il lui a été demandé s'il procèderait à une déclaration publique de ces biens, le Président Barrow a déclaré : « La déclaration publique des biens est l'une des conditions de la Commission Electorale Indépendante. J'ai donc déclaré mes biens aux membres de la Commission Electorale Indépendante lorsque j'ai procédé au dépôt de mon dossier de candidature. La déclaration de biens fait donc partie des lois et règlements de la Commission Electorale Indépendante. »

Lorsqu'il a été interrogé sur son association avec l'Alliance pour la Construction et la Réorientation Patriotiques (APRC), le Président a répondu: « L'Alliance pour la Construction et la Réorientation Patriotiques est un parti politique avec lequel nous avons formé une coalition basée sur des principes. L'Alliance pour la Construction et la Réorientation Patriotiques est une entité politique légitime exerçant légalement ses activités dans ce pays. Nous avons donc, en tant que parti politique légalement constitué, décidé de former une coalition avec ce parti. Notre coalition avec l'Alliance pour la Construction et la Réorientation Patriotiques est dans l'intérêt supérieur du pays. Cette coalition a été mise en place dans l'intérêt de la réconciliation et de la sécurité nationales » a-t-il affirmé.

Concernant le résultat de l'élection présidentielle du 4 Décembre, le leader Gambien a également ajouté: « Je respecterai la volonté du peuple Gambien quelque soit leur choix car je suis un démocrate et je souscris fermement aux principes de la démocratie et de l'état de droit. C'est le peuple Gambien qui prendra la décision finale. »

Lorsqu'il lui a été une fois de plus demandé s'il mettra en œuvre les recommandations de la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations (TRRC), le Président a déclaré: « Je recevrai très bientôt le rapport de la Commission. Cependant, en ce qui me concerne, je n'ai pas encore reçu le rapport de la Commission. Lorsque nous recevrons le rapport, mon gouvernement procèdera alors à l'analyse et à l'évaluation. La décision ne m'appartient pas. C'est le gouvernement qui prendra la décision finale » a-t-il insisté.

Dans la même veine, Mr Essa Mbaye Faal, l'ancien Conseiller Juridique Principal de la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations (TRRC), accompagné par son épouse et des centaines de ses partisans, a également procédé à la présentation des documents requis aux membres de la Commission Electorale Indépendante ce jeudi passé.

S'adressant aux journalistes juste après le dépôt de son dossier de candidature, Mr Essa Mbaye Faal a déclaré: « Les populations Gambiennes, notamment les jeunes, aspirent toutes au changement. Les Gambiens ont exprimé leur mécontentement concernant le statu quo actuel. C'est la raison pour laquelle je me tiens devant vous aujourd'hui. »

Mr Faal a accusé le Parti Populaire National (NPP) d'avoir orchestré le sabotage du dépôt de son dossier de candidature ce jeudi. Il a affirmé: « Le Parti Populaire National (NPP) a détourné la plupart des véhicules que j'avais auparavant commandités pour le transport de mes partisans au siège de la Commission Electorale Indépendante. Le Parti Populaire National a en effet décidé d'offrir le double de la somme que nous avions déjà convenue avec les conducteurs. Je suis extrêmement déçu. Cet acte de sabotage est évidemment l'œuvre du Parti Populaire National. »

Mr Mama Kandeh déclare que le Protocole d'Entente et de Coopération ne concerne aucunement l'amnistie pour l'ancien Président Yahya Jammeh