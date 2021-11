Maroc: M'hammed Belarbi, politologue - Le discours Royal confirme la vision stratégique de SM le Roi pour le règlement pacifique du conflit du Sahara

Le discours Royal prononcé samedi soir à l'occasion du 46ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte confirme la détermination et la vision stratégique de SM le Roi Mohammed VI pour le règlement pacifique du conflit artificiel autour du Sahara marocain, dans le plein respect de la souveraineté du Royaume, a affirmé le politologue M'hammed Belarbi.

Dans son discours à la nation, SM le Roi rappelle que malgré les multiples défis de l'actuel contexte géopolitique, l'action engagée pour défendre la première cause du Royaume se fait avec calme et sérénité, a noté l'enseignant-chercheur à l'Université Cadi Ayyad de Marrakech dans une déclaration à la MAP.

Pour l'universitaire, les nombreux acquis de la question de l'intégrité territoriale du Royaume, aussi bien juridiques, diplomatiques, économiques que politiques, s'accumulent pour prouver la vérité pérenne et immuable de la marocanité du Sahara, ajoutant que la dynamique positive en marche confirme le caractère irréversible du processus politique fondé sur l'initiative marocaine d'autonomie.

Soulignant les décisions prises pour parvenir à une solution tangible et réalisable, à l'instar de la reconnaissance américaine de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, M. Belarbi a tenu à relever que les partenaires stratégiques du Royaume sont appelés à formuler des positions nettes au sujet de son intégrité territoriale, en vue de contribuer au renforcement du processus politique.

Tout en insistant sur le fait qu'aucune tractation n'est acceptable au sujet des provinces du Sud, le discours Royal a affirmé que le Royaume n'engagera aucune démarche d'ordre économique ou commercial avec les partenaires qui affichent des positions ambivalentes autour de ce dossier, a-t-il dit. En effet, le Souverain a tenu à préciser que si le Maroc engage des négociations, c'est essentiellement pour parvenir à un règlement pacifique de ce conflit régional artificiel qui bloque la marche du développement des peuples maghrébins, a-t-il poursuivi.

Animée par le bon sens et la sagesse, la politique de la main tendue du Royaume ne se laisse pas fléchir par les provocations et les agressions ouvrant sur l'instabilité et l'insécurité de la région, a fait observer le politologue.

En définitive, d'après lui, aux regards des succès remportés par le Royaume, et alors que les régions sahariennes sont devenues un espace ouvert aux opportunités de développement et une plateforme propice à l'investissement national et étranger, la nouvelle phase de la consolidation de la marocanité du Sahara a besoin de la concrétisation de la régionalisation avancée dans ses multiples dimensions démocratiques et socioéconomiques.

Clé de voûte de l'unité nationale du Royaume, la question du Sahara est la cause qui galvanise les Marocains autour d'un pays prospère et uni, a conclu l'universitaire.