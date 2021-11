Congo-Brazzaville: Réformes macroéconomiques - Le FMI et le Congo ont trouvé un nouvel accord

Le programme de réformes macroéconomiques de trois ans, annoncé le 8 novembre, prévoit une facilité élargie de crédit de 1,1 milliard de dollars, soit environ 623 milliards FCFA.

L'accord au titre de facilité de crédit que vient d'approuver le gouvernement congolais et le Fonds monétaire international (FMI) fait suite à la mission virtuelle menée du 7 au 15 octobre et le 4 novembre par une équipe du FMI conduite par Pritha Mitra, cheffe de mission pour la République du Congo.

Ce nouveau programme économique devra contribuer à maintenir la stabilité macroéconomique et impulser la reprise de l'économie, durement impactée par le choc des prix du pétrole et la pandémie de covid-19, ainsi qu'à favoriser une croissance plus élevée, plus résiliente et inclusive. L'accord mise sur le suivi de la politique budgétaire censée renforcer la reprise économique, en contenant les risques et en maintenant la viabilité de la dette.

« Il sera également essentiel de donner la priorité aux dépenses sociales et d'infrastructures telles que reprises dans le Plan national de développement 2022-2026. L'avancement des réformes en matière de gouvernance, de transparence et de lutte contre la corruption sera essentiel pour améliorer l'efficacité des dépenses publiques, l'environnement des affaires et la confiance économique », insiste l'institution de Bretton Woods.

D'après les projections du FMI, la reprise de l'activité économique sera lente, avec une croissance du Produit intérieur brut (PIB) réel qui devrait passer de -0,2 % en 2021 à 2,4 % en 2022. Estimée à 94 % du PIB à la fin de 2021, la dette publique du Congo est devenue soutenable mais des vulnérabilités importantes persistent, comme les risques de liquidité et ceux liés à la volatilité du marché pétrolier.

La reprise annoncée en 2022 devrait être stimulée par la hausse des prix du pétrole, le rebond de la production pétrolière du Congo, le déploiement des vaccins, les dépenses sociales, le remboursement des arriérés intérieurs et l'expansion de l'agriculture, de l'exploitation minière et des services. Il faut rester prudent, avertit le FMI, car les perspectives économiques sont entourées d'une incertitude importante avec des risques de nouvelles vagues de pandémie et de la baisse des cours du baril du pétrole.