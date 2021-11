Congo-Brazzaville: Appel aux inscriptions - Des ateliers de formation à l'endroit des Congolaises

Le collectif des femmes de l'ONG Tosala organise, dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, une série d'ateliers de formation, une conférence-débat et un carnaval de sensibilisation.

La série d'ateliers de formation dénommée Zaba, qui signifie connaître, se tiendra pendant quatorze jours. Elle aura lieu du 23 novembre au 6 décembre, à Brazzaville. Ces ateliers seront organisés par l'ONG Tosala en partenariat avec l'Institut français du Congo, l'Union européenne, l'Union des femmes africaines pour la paix (UFAP), la Fondation Eboko "ZU dia ba NKA" ainsi que l'association Munvuk'art. A cet effet, un carnaval de sensibilisation aux violences faites aux femmes se déroulera le 25 novembre. Des descentes seront effectuées dans les écoles et universités, le 27 novembre, et une conférence-débat sera organisée à l'Institut français du Congo sur le thème " Comment lutter contre la violence économique faite aux femmes dans les couples ?" .

Les organisateurs invitent les candidates à s'inscrire le plus vite possible pour bénéficier gratuitement des ateliers de formation qui ont pour objectif d'aider les femmes victimes de violences économiques. Les inscriptions se font à l'accueil de l'Institut français du Congo. Ces ateliers seront animés respectivement par des acteurs œuvrant dans différents domaines, notamment l'atelier d'initiation aux bases du graphisme et peinture par le groupe Munvuk'art, celui de fabrication des bijoux en perle et en pagne par Brechy Ntadi. L'atelier de fabrication de jus de fruit sera couronné par Mme Nkounkou. Quant aux ateliers de gestion économique et financière ; des techniques d'entretien de véhicule ainsi que d'accompagnement psychologique, ils seront animés par Mélodie Boueya, Basile de Massamba et le Dr Alexe Jeanine Ibokou.

La Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes est célébrée chaque 25 novembre.