Congo-Brazzaville: Transport maritime - Plus d'un million de conteneurs seront manutentionnés d'ici à décembre

Congo Terminal, filiale de Bolloré Ports, est en bonne voie pour atteindre les objectifs de transbordement fixés par le groupe français, a-ton appris au sortir de l'entretien entre le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou N'Guesso, et le directeur général de Bolloré Ports, Philippe Labonne, le 5 novembre à Brazzaville.

Le chiffre annoncé constitue un record, grâce au partenariat public-privé, entre le Port autonome de Pointe Noire (PAPN) et le groupe Bolloré, à travers la mise en concession du terminal à conteneurs.

Au cours de l'échange avec le ministre en charge de la Promotion du partenariat public-privé, le directeur général de Bolloré Ports a présenté le bilan du déploiement du projet de terminal à conteneurs de Pointe-Noire qui a été jugé satisfaisant. « Aujourd'hui, nous avons créé plus de mille emplois sur Congo Terminal et au mois de décembre, ce port aura manutentionné plus d'un million de conteneurs, ce qui est vraiment le signe d'une opération réussie », a-t-il confié.

Pour conforter le PAPN dans son rôle de principale porte océane de la sous-région, plusieurs missions ont été assignées à Congo terminal. Il s'agit, entre autres, de l'amélioration et la redynamisation de traitement des conteneurs. « Le groupe Bolloré envisage la possibilité de poursuivre ses investissements dans ce domaine », a fait savoir Philippe Labonne.

C'est en décembre 2009 que fut signée la convention de concession du terminal à conteneurs avec le groupe Bolloré. Au premier semestre 2021, Congo Terminal a déjà traité plus de 669 097 conteneurs EVP. Il est donc quasi certain qu'à la fin de cette année, l'objectif de plus d'un million de containeurs EVP manutentionnés sera atteint.

Le groupe français a déjà investi quelque 350 milliards de francs CFA dans le cadre de la concession du terminal à conteneurs du port de Pointe-Noire, couvrant une période de vingt-sept ans.