Congo-Brazzaville: Zones économiques spéciales - Un organe pour promouvoir le « Made in Congo »

Le secrétariat permanent du Comité national d'orientation a tenu sa session inaugurale, le 8 novembre à Brazzaville, avec pour mission de rendre opérationnelles les Zones économiques spéciales (ZES).

Au cours des travaux présidés par le secrétaire permanent du Comité national d'orientation, Emile Ouosso, l'assemblée a adopté, après examen, le projet de règlement intérieur du secrétariat permanent de cet organe des ZES et le projet de la convention de développement de la ZES de Ouesso.

Les participants à la réunion ont également fait le point sur l'état actuel des relations partenariales entre le Congo et le Fonds de développement de la ZES de Pointe-Noire, avant de discuter du financement de l'Agence de planification, de promotion et de développement des ZES.

En outre, les membres du secrétariat permanent ont été informés de l'atelier de validation des documents de l'Agence de planification, de promotion et de développement des ZES, de la tenue du conseil d'administration de ladite agence ; et de la prochaine tenue du conseil d'administration de l'agence de planification, de promotion et de développement ZES.

Pour insuffler une dynamique dans la recherche des solutions viables pour l'opérationnalisation des ZES, le secrétariat permanent du Comité d'orientation entend mettre en œuvre des politiques et stratégies de ces zones afin de rompre avec la dépendance vis-à-vis du pétrole.

Avec entre autres missions d'attirer les investissements de tous types dans les quatre ZES ; susciter l'investissement direct national et étranger ; favoriser le développement des productions et de la transformation progressive des produits agricoles et des ressources naturelles ; accroître la visibilité et la compétitivité des produits « Made in Congo » respectant les normes techniques de qualité ; favoriser la création des emplois directs et indirects ; améliorer les scores à l'importation et la balance des paiements, cet organe entend faire de la diversification de l'économie nationale et l'industrialisation du pays son cheval de bataille.