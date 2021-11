Congo-Brazzaville: Canada - Agenda musical de Joyce N'Sana

La révélation Radio-Canada 2021-2022 en "musique métissée" au style d'Afrobluehop déroule la scène d'un mois de novembre bien chargé.

En plus de participer à une résidence artistique dans le cadre de Vue Sur la Relève et de présenter son spectacle à la vitrine Mundial Montréal, l'artiste congolaise en résidence au Canada donnera des prestations avec quelques dates de concert à noter sur l'agenda.

Le 6 novembre dernier, dans le cadre du Gala Opalescence, les mélomanes ont vécu le premier spectacle à Laval. Juste après, le Centre national des arts à Ottawa vibrera aux sons de Joyce N'Sana.

Elle poursuivra à Montréal avec deux dates : mardi 16 novembre, « les mardis Métissés »au théâtre Outremont et, une semaine plus tard, le 24 novembre, à la Maison de la Culture Claude-Léveillée.

Joyce N'sana est la voix du Afrobluehop. La petite femme à grande voix, connue entre autres pour son reggae, présente une musique qui est un unique et savoureux mélange d'Afro-blues et de Hip-hop. La nouvelle révélation Radio-Canada 2021-2022, qui a grandi dans le contexte des guerres congolaises, livre un message clair et déterminé ; elle propage un art de paix.

On la remarque pour son « intensité incroyable » (Éric Barette, Radio-Canada), pour sa « fougue d'une survivante » (Stéphane Laporte, La Voix) et on dit de son nouvel EP Obosso que c'est « du grand calibre » (Jean-François Côté, Radio-Canada).

Le mini-album, "EP", intitulé "Obosso", de Joyce N'sana est disponible sur toutes les grandes plateformes.

