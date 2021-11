Congo-Brazzaville: Championnats d'Afrique de karaté de la zone centre - Les Diables rouges font du surplace

Vingt-trois médailles dont huit en or, douze en argent et trois en bronze, telle est la moisson des Diables rouges lors de la 12e édition des Championnats d'Afrique de karaté de la région centre qui se sont tenus du 30 au 31 octobre à N'Djamena, au Tchad.

La compétition n'a regroupé que trois pays. Le Congo a toutefois gardé sa deuxième place comme il y a deux ans au Cameroun mais il n'a pas su entretenir la flamme de Yaoundé en 2019. Par rapport à la 11e édition, les résultats n'ont pas été à la hauteur même s'il y a de l'amélioration en termes du nombre total des médailles gagnées (23 contre 16 en 2019).

Mais dans le fond, les Diables rouges ont disputé vingt finales. Sur les vingt, les karatékas congolais n'ont gagné l'or que huit fois contrairement à l'édition du Cameroun au cours de laquelle ils avaient disputé seize finales pour onze médailles d'or. Les karatékas congolais doivent travailler davantage pour reprendre le leadership de la zone aux Camerounais.

Notons que les Lions indomptables ont terminé premiers de la 12e édition après avoir glané vingt-cinq médailles dont quatorze en or, six en argent et cinq en bronze. Le Tchad complète le podium avec vingt-deux médailles dont quatre en or, six en argent et douze en bronze.