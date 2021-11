Ile Maurice: Négligence médicale alléguée - Le couple Perirapen perd un deuxième enfant

A Sainte-Croix, les Perirapen vivent une nouvelle fois un cauchemar éveillé.

Hier, dimanche 7 novembre, dans la soirée, alors qu'ils attendaient avec impatience l'arrivée du dernier-né de la famille, c'est avec le corps sans vie de son enfant que Warren Perirapen, 33 ans, est rentré chez lui. Ce père, dépité, crie à la négligence médicale, après que sa femme a subi une césarienne.

«Mo ti pé baign mo zanfan avan lanterman kan monn trouv mark lor so latet, bann mark mari fonsé», relate ce dernier. C'est le deuxième enfant auquel le couple doit dire adieu, dans des circonstances tragiques. Son premier bébé est également décédé il y a un an et demi à l'hôpital Jeetoo. La famille déplorait alors également une négligence médicale.

C'est en compagnie de son représentant légal, Me Anoop Goodharry, que Warren Perirapen s'est rendu aux Casernes centrales en ce lundi 8 novembre pour porter plainte pour négligence médicale. Il espère trouver un médecin pour assister à l'autopsie de son bébé, qui aura lieu demain, à 11 heures. «Mo anvi sir ki pa pou ena cover up», insiste le papa. Me Goodharry se dit pour sa part choqué par le nombre de cas de négligence médicale avérée ou alléguée cette année et demande au gouvernement de revoir le système médical.

Du côté du ministère de la Santé, des préposés affirment qu'ils sont au courant de cette affaire et que des explications seront réclamées auprès de l'hôpital. Le cas sera référé au Medical Negligence Standing Committee si besoin est.