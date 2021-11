Cameroun: Sécurisation des taxis - Un nouveau badge de circulation

La pièce a été présentée par les présidents de syndicats des conducteurs professionnels le 5 novembre dernier, au cours d'un point de presse à Yaoundé.

Plus de badges provisoires en circulation à partir du 1er décembre 2021. Les présidents de syndicats de conducteurs professionnels de taxis collectifs viennent enfin de créer un badge traçable. Le nouveau document, aux effigies de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energies Cameroun 2021, comporte un numéro d'identifiant unique, imprimé en gros caractère, à l'avant et à l'arrière. Numéro qui permettra de retracer le trajet du conducteur et de le localiser en cas de soucis. « C'est la toute première fois que les présidents des 17 syndicats des conducteurs professionnels de taxis collectifs s'accordent sur un même projet. Cette nouvelle pièce est un moyen de lutte contre les conducteurs clandestins », se réjouit Pierre Nyemeck Ntamack, président de la Confédération générale des syndicats des transports du Cameroun.

L'usage de cette pièce devrait contribuer à limiter l'anarchie dans le secteur des taxis collectifs, les agressions dans les véhicules jaunes, la conduite fantaisiste, la confection frauduleuse des pièces d'identification dans les stations au prix de 1000 F. Le nouveau badge, toujours imprimé au prix de 7 500 F, devrait assainir la profession et sécuriser les usagers. « Grâce au numéro d'identification unique, nous sommes capables de mettre la main sur le conducteur et même de se rendre chez lui si nécessaire et ce, en moins d'une heure. D'ailleurs, tout conducteur saisi en possession d'un badge qui ne lui appartient pas devra répondre de ses actes devant les juridictions compétentes », prévient Patrice Samen, président du Syndicat national des conducteurs des transports urbains et interurbains du Cameroun.

Plastifié à chaud et imprimé sous papier glacé, le nouveau badge de format A5 représente la contribution des syndicats des conducteurs professionnels de taxis collectifs dans l'organisation d'une CAN sans agression. D'une durée de cinq ans, la pièce sera utilisée avant, pendant et après la grand-messe du football continental dans toutes les régions du pays.