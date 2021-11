Congo-Brazzaville: Paiement digital - L'essor du secteur nécessite un meilleur encadrement par l'État

Les utilisateurs congolais sont de plus en plus tournés vers les nouveaux moyens de paiement, le porte-monnaie électronique ou la monnaie digitale. Mais les opérateurs, notamment privés, jugent le secteur encore moins encadré et sécurisé.

Les principaux acteurs de la finance et du numérique, le régulateur public, les experts et les autorités de tutelle se sont retrouvés, le 4 novembre à Brazzaville, pour échanger sur l'avenir de la fintech en République du Congo. « Les moyens de paiement digitaux : enjeux et perspectives », c'est le thème de la rencontre qui se veut un cadre de dialogue entre opérateurs et décideurs politiques.

Des avancées en matière de la technologie financière ont été réalisées au Congo ces dernières années, soutient Luc Missidimbazi, un des intervenants. Il reconnaît que nombreux obstacles continuent d'entraver le développement du secteur, comme l'absence d'interopérabilité entre les opérateurs mobiles, la lenteur dans le traitement des transactions. « Il faut penser aux consommateurs, en améliorant la qualité des services », insiste l'intervenant.

Tout comme les autres opérateurs présents à la conférence-débat, Joe Pepin Foundoux, expert, pointe du doigt le système de la règlementation de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale qui, selon lui, freine les opérateurs de la fintech. Malgré ces obstacles, les acteurs du marché se multiplient, les services associés se développent et les terminaux de paiement sans contact se démocratisent.

Le régulateur public, l'Agence de régulation des postes et télécommunications électroniques, a alors un grand rôle à jouer, admet Jean-Arnaud Ngoua-Essono. Il a invité les opérateurs à innover et à créer de la compétence, afin de pouvoir booster le secteur qui représente pas moins de 2,7 millions de comptes mobiles actifs et environ 140 milliards FCFA/mois.