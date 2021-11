Gabon: Lastrouville /Mission d'appui scientifique, technique et financier à la région sanitaire centre Est

Le mercredi 03 novembre une équipe du CIRMF conduite par son chef de mission Docteur Imboumy-Limoukou-Karl, Chercheur au CIRMF en infectiologie tropicale, a visité le Centre hospitalier régional Paul Moukambi de Koula-Moutou et celui de Lastrouville.

Après l'exposé avec le personnel de santé et en présence du Directeur régional de Santé Gibert Ngombi au Centre hospitalier régional Paul Moukambi de Koula-Moutou le tour est revenu à Lastrouville, suivi des civilités chez le sous-Préfet de Matsatsa, Paul Nyangone, assurant l'intérim du Préfet. Le Docteur Imboumy-Limoukou-Karl a décliné le but de cette mission qui est de mettre à jour, la politique actuelle de traitement de première et ou de deuxième intention sur le paludisme.

L'objectif général de l'étude est d'évaluer l'efficacité thérapeutique et artesunate-anodiaquine pour le traitement du paludisme. Les objectifs principaux sont de mesurer l'efficacité clinique et parasitologie des associations artemether-lumefantrine et artesunate-anodiaquine chez les enfants des patients âgés de 6mois à 144mois (12ans) atteints de paludisme. Cette étude de surveillance constitue une évaluation prospective à deux réponses cliniques et parasitologie au traitement du paludisme nom compliqué avec observation directe du traitement.

Les enfants choisis et retenus pour ce projet du CIRMF avec l'appui de l'OMS seront suivis et traités par le personnel de santé accompagné des médicaments gratuits.