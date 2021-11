Cameroun: CAN TotalEnergies 2022 - Le ministre des Transports à l'aéroport

Il a évalué vendredi dernier les conditions d'accueil des délégations attendues dans le cadre de la compétition prévue du 9 janvier au 6 février 2022.

Le ministre des Transports, Jean Ernest Masséna Ngallè Bibehe, accompagné du gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, a bien préparé sa rencontre, vendredi dernier à l'aéroport international de Douala, avec les directeurs généraux des Aéroports du Cameroun (Adc-Sa), Thomas Owona Assoumou, de l'Autorité aéronautique civile (Ccaa), Paule Koki-Assoumou, tous deux bien épaulés pour la circonstance par le directeur de l'aéroport international de Douala, Jacob Mbargaso.

Une rencontre dense et riche menée avec minutie, au cours de laquelle le ministre a pris tout son temps, pas moins de trois heures, pour passer en revue les recommandations de la Caf, du Cocan et de la Task Force, sur les conditions d'accueil des délégations attendues dans le cadre de la CAN TotalEnergies 2021, ainsi que le plan de circulation prévu par les autorités de la ville de Douala.

A son arrivée à l'aéroport international de Douala, Jean Ernest Masséna Ngallè Bibehe a commencé par une séance de travail pour rappeler aux uns et aux autres ce qui était attendu et où ils en étaient dans la mise en pratique des différentes recommandations. Les Dg des Adc-sa, de Ccaa et le directeur de l'aéroport international de Douala, fort des travaux, aménagements et autres acquisitions réalisés à date, ont présenté dans le détail au Mint l'état des lieux. On apprendra ainsi que l'aménagement des différents salons et salles d'accueil est en phase terminale avec extension de l'existant.

Les portiques de désinfection, les passages télescopiques et scanners de dernière génération pour le contrôle des passagers et bagages sont acquis et fonctionnels, tout comme le centre Covid-19. Avancées également pour les formalités de police, avec comptoirs dédiés en place, la matérialisation des zones de stationnement des véhicules en cours d'achèvement. Quatre bus de transbordement flambant neufs sont acquis, de même qu'un groupe électrogène pour pallier toute coupure d'électricité.

En outre, la réhabilitation de la voirie est intégrale, les travaux de finition des toilettes publiques sont en cours, et on note aussi la mise à disposition de 50 taxis identifiés par les services du ministère des Transports et de la police, le balisage lumineux réalisé à 95%, deux avions Pipers de Camair-co pour le transport des délégations seront également affrétés etc.

C'est après toutes ces annonces que Ngallè Bibehe, accompagné de ses principaux collaborateurs, du gouverneur du Littoral, des Dg, a entrepris de faire le tour du propriétaire à bord de deux des quatre bus. Demandant d'amples explications ici, donnant des directives là, pour améliorer davantage l'existant. Et au bout du compte, repartir satisfait.