Congo-Kinshasa: 8ème Edition de FICKIN à l'académie des beaux-ARTs/Des innovations et avancées significatives pour le cinéma congolais

L'Académie des Beaux-arts de Kinshasa (ABA) a abrité, le mardi 02 novembre 2021, la huitième édition du Festival International du Cinéma de Kinshasa (FICKIN). La soirée de ce festival était marquée par l'exposition de trois films parmi lesquels l'un est considéré comme phare avant le lancement officiel de ce grand rassemblement, soit un jour avant, à l'Institut Français situé à Gombe. Ce film est intitulé "ABULA NGANDO".

La cérémonie de la 8ème édition du Festival International du Cinéma de Kinshasa (FICKIN) s'est tenue avec brio à l'Académie des Beaux-arts, dans la commune de la Gombe en présence de la commissaire générale en charge de la culture et arts, médias communication et NTIC, Yvette Inangoy Tabu. A ses côtés, se trouvaient les différents parrains de cet événement et plusieurs invités.

Prenant la parole, Hélodie Chabert, directrice de l'Institut Français et l'une des marraines de ce grand événement, a axé son discours sur un message d'encouragement et d'espoir aux jeunes, acteurs et actrices du cinéma, en exprimant son souhait ardant, qui est celui de voir naître en République Démocratique du Congo et à Kinshasa précisément, une industrie cinématographique pour soutenir les artistes dits du 7ème art. Pour cette année 2020-2021, 142 films au total ont été retenus dont 66 en compétition et 4 seulement étaient alignés pour le challenge à l'occasion de cette 8ème édition.

Ce festival riche en contenu et en signification pour le secteur culturel congolais, offre chaque année une opportunité de formation continue aux jeunes cinéastes, question pour eux d'approfondir et d'échanger leurs points de vue sur l'évolution du cinéma sur le plan international que national, dans le cadre de colloque de must class et discussion.

«Le cinéma ne doit pas être seulement et uniquement un art ou une pulsion, mais aussi un business», a fait savoir la directrice de Goethe Institute. A l'en croire, l'Académie de Beaux-arts et l'Institut Français ont été choisis pour la projection de plus de 140 sur 400 films internationaux sélectionnés à travers le monde, dans les catégories : court métrage, long métrage, documentaires et fils d'animation, dans les jours qui viennent.