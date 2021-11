Cameroun: Après une opération en Turquie - Les siamois Ekane de retour

Les parents d'Elisabeth et Marie, 16 mois, ont exprimé leur gratitude à Paul et Chantal Biya à leur arrivée vendredi dernier à l'aéroport international de Yaoundé Nsimalen.

Deux enfants bien portants mais reliés au niveau du postérieur à la naissance. Elisabeth et Marie Ekane, 16 mois aujourd'hui, peuvent désormais se mouvoir chacune de son côté. Ceci grâce à la magnanimité du couple présidentiel, Paul et Chantal Biya. Le chef de l'Etat et son épouse ont en effet tout mis en œuvre depuis leur naissance, afin qu'ils puissent s'épanouir comme tous les autres enfants. La séparation d'enfants siamois, notamment ceux reliés au niveau des fesses n'étant pas encore possible au pays, le président Biya a permis l'évacuation des bébés à Istanbul en Turquie. Partis le 4 avril 2021, après neuf mois passés à l'Hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé (Hgopy), les enfants sont revenus au bercail vendredi dernier.

Une fois à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen, Caroline et Richard Ekane les parents, avaient du mal à dissimuler leur joie. Et avant toute chose, ils ont exprimé leur profonde gratitude au couple présidentiel. « Je suis très contente comme mes filles ont été séparées. Je remercie le Seigneur pour cette grâce et je dis également merci à notre père, le président de la République, Paul Biya et notre mère, Mme Chantal Biya, pour ce qu'ils ont fait pour moi. Sans eux ma vie et celle de mes enfants n'auraient pas changé comme c'est le cas aujourd'hui », a affirmé Caroline Endjenwi, la maman.

Et malgré le long voyage, les petites filles étaient en pleine forme jouant et souriant au premier venu. Comme l'explique le Dr Robinson Mbu Enow, Directeur général de l'Hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, les enfants ont été bien séparées. Elles peuvent se tenir debout et chacune a désormais ses propres organes. Pourtant à leur arrivée à l'Hgopy le 7 juillet 2020, une fusion au niveau des fesses avait été constatée à l'examen. « Je dis merci au chef de l'Etat et à son épouse parce que l'initiative d'évacuation a été la leur. Ils ont tout supporté afin que ces enfants soient séparées », a expliqué le Dg de Hgopy.

Après l'aéroport, les filles ont été conduites par ambulance dans cette formation sanitaire où des équipes de spécialistes les ont consultées et observées. Elles y resteront pendant quelques jours, jusqu'à ce que le corps médical juge opportun de les laisser retourner en famille dans le Koupé-Manengouba, région du Sud-Ouest. Hgopy continuera à veiller sur leur développement physique, psychique, psychologique et même académique.