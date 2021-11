Congo-Kinshasa: Horreur à Selembao -Lles assassins d'Yvonne Ifeta devant leurs juges

Les phares de l'actualité judiciaire étaient braqués, le samedi 6 novembre 2021, sur l'affaire de l'assassinat d'Yvonne Ifete, commis par deux jeunes-gens qu'elle hébergeait depuis quelques temps. Le procès en flagrance de s'est ouvert à la « Place Permanence » de la maison communale de Selembao. Deux prévenus que le Commissariat provincial de la police a eu du mal à dénicher dans leur refuge, comparaissaient pour la première fois devant les juges du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Matete.

Il s'agit de Nzita Kenge alias Diego et son comparse Thierry Kangunza, domiciliés tous les deux sur l'avenue Libération n°16 E, quartier Kingu, dans la commune de Selembao. Deux infractions ont été retenues à leur charge. Il s'agit d'association des malfaiteurs et d'assassinat.

Au cours de cette première audience, le tribunal a procédé à l'identification des prévenus. Et compte tenu de la gravité des faits retenus contre eux, la procédure recommande qu'ils soient assistés par des avocats. Et s'ils sont des indigents, la loi exige que le tribunal puisse leur attribuer des avocats « pro deo » (assistance judiciaire gratuite) pour défendre leurs intérêts. L'affaire va se poursuivre cette semaine.

A titre de rappel, signalons avant tout qu'à peine l'opinion kinoise était accaparée par la retransmission en direct sur les antennes de la RTNC, du procès devant la Haute cour militaire, de l'affaire de l'assassinat de Floribert Chebeya, secrétaire exécutif de la Voix des sans voix pour les Droits de l'Homme, avec la quête des restes du corps de son chauffeur et beau-frère Fidèle Bazana, la recherche de fausses communes installées dans des concessions agricoles de Mont Ngafula, menée par les experts de la Police technique et scientifique française, aboutissant à la découverte de quelques corps qu'il faudrait identifier, une affaire éclatait.

La semaine passée, la stupeur générale gagnait toute la ville de Kinshasa, avec l'affaire du crime odieux perpétré sur la dame Yvonne Ifete Ntela. Cette adepte de l'église « CFMC » dite de « Combat spirituel » de feue Maman Olangi, a été tuée de manière très atroce, par deux jeunes qu'elle hébergeait. L'émotion était si vive que toute la ville réclamait d'en savoir tout sur cette affaire sordide. Les phares de l'actualité judiciaire se sont braqués avant tout sur l'exhumation du corps de la dame Yvonne Ifete, à Selembao, intervenue sous forte émotion, le jeudi 4 novembre 2021 à 16 heures. Les réseaux sociaux s'y sont mêlés, livrant les vidéos de la descente sur le lieu des enquêteurs.

On a reconnu, à cette occasion, le magistrat instructeur du Parquet de grande instance de Matete, ainsi qu'une équipe des fins limiers du Commissariat provincial de la police, avec à leur tête le Commissaire supérieur principal Lazoubien Jean Eko'o, commandant titulaire du Groupe de lutte contre la criminalité et stupéfiants, ses collaborateurs, des officiers supérieurs, les commissaires supérieurs adjoints Alphonse Landu Mavinga, Ludovic Izua, le commissaire principal Matthieu Owandjo. Quelques techniciens de la Police technique et scientifique à l'échelon national orientaient les éléments de la Croix-Rouge chargés de procéder à l'exhumation et l'ensachage du cadavre de la victime, avant de le conduire à bord d'un corbillard jusqu'à la morgue de la Clinique Ngaliema.

Le plan sordide des tueurs : s'accaparer de la villa de la victime, la revendre et se partager le butin

Ce travail d'exhumation, comme il faudrait le signaler, a été rendu possible grâce aux aveux spontanés dd deux tueurs qui avaient tout révélé à la police, toutes les scènes de mise à mort d' Yvonne Ifete. Ils ont reconnu que c'était quelques jours après le retour à Kinshasa, de leur bienfaitrice qui revenait d'un voyage d'affaires à Dubaï. Le crime odieux a probablement été commis dans la nuit du 25 au 26 octobre, dans la maison de la victime, à l'insu de son mari et de ses trois enfants encore en bas âge. Diego l'avait appelé pour un entretien dans une de chambres afin de lui exposer quelques problèmes.

Sans se douter de quelque chose, Yvonne Ifete s'est installée sur une chaise et aussitôt, la machine à tuer est entrée en action. Pendant que Nzita Kenge, le fameux Diego, celui-là même qu'elle utilisait comme conducteur l'étranglait, son complice Kangunza Thierry enroulait une corde raide autour du cou de la dame et serrait fortement. Un enquêteur pense qu'un troisième larron enfouissait un tissu dans la bouche de l'adepte du CFMC pour l'empêcher de crier. Des heures plus tard, c'était la mort de la bienfaitrice.

Cette même nuit, un trou a été creusé à côté de la citerne d'eau. Et c'est là que la pauvre dame a été enterrée à l'abri des regards. Mais comme le sang des innocents crie souvent vengeance au Ciel, la disparition de la dame a intrigué les membres de sa famille, ainsi que les voisins du quartier. C'est la seconde disparition mystérieuse d'adulte, a laissé entendre une source proche de la famille. Aujourd'hui, l'on se demande si le cousin d'Yvonne Ifete, porté disparu depuis des mois, ne serait pas éliminé par la même bande des tueurs. Car, à voir comment ils ont agi avec professionnalisme, des soupçons pèsent sur ces deux individus dont la capacité de tuer a été démontrée avec un certain sang-froid. Il y aurait eu probablement d'autres crimes.