Togo: Koto Evenunye, cette autre victime togolaise des hostilités contre l'homosexualité

Quand nous écrivions il y a quelques semaines sur un cas de persécution contre l'homosexualité et les homosexuels au Togo, d'aucuns croiraient que ce ne sont que des spéculations journalistiques sur un sujet qui n'a pas sa raison d'être. Mais c'est à notre grand étonnement que notre rédaction a été saisie par un autre cas qui a obligé depuis 2020, un autre jeune togolais à prendre le chemin de l'exil pour pouvoir sauver sa peau devant les menaces et persécutions à porter atteinte à sa vie.

Pour la petite histoire, du nom de Koto Evenunye, ce jeune togolais dont des proches amis sont sans nouvelle depuis 2020, et dont rien ne laissait imaginer cette déviance sexuelle, parce que ayant une copine connue de tous, aurait été surpris en plein ébat sexuel avec un autre jeune homme, fils d'un pasteur. Il sera dès lors poursuivi dans un premier temps par les parents de son partenaire qui l'accusent d'avoir souillé dans un premier temps leur domicile, puisque l'acte se produisait dans la maison du pasteur, et d'avoir eu une mauvaise influence sur leur fils, devenu désormais homosexuel, et ensuite par ses parents qui, saisis par le pasteur, après avoir condamné l'acte de leur fils, l'ont banni.

Loin de s'arrêter à une telle dénonciation, les parents du partenaire du jeune Koto, iront plus en allant séquestrer le jeune Koto durant plusieurs jours, qui sera dès lors battu sévèrement et torturé, avant d'échapper à ses bourreaux avec l'aide d'un des leurs qui se veut l'ami d'un frère de la victime. Malgré cette fuite et le fait que le jeune homme ait pris une destination que ses proches ainsi que les parents disent ignorer jusqu'à ce jour, cet homme dit de Dieu (le pasteur en question) aurait, selon les informations rapportées, juré de mettre fin aux jours du jeune homme si jamais il le retrouvait, et si, en portant cette affaire au Commissariat, il n'avait pas gain de cause.

L'homosexualité n'étant pas reconnu au Togo, seule alternative restante pour ce jeune qui jusqu'à l'éclatement de cette affaire vivait paisiblement et en harmonie avec ses frères, sœurs et amis, dans un quartier de Lomé, c'est de fuir. Si parmi nos sources au cours des recoupements sur cette affaire, d'aucuns ont indiqué avoir eu comme nouvelle sur la destination du jeune homme, le Ghana voisin, d'autres encore sont dubitatifs dans la mesure où le pasteur qui accuse le jeune Koto d'avoir eu une mauvaise influence sur son fils, est d'origine ghanéenne et est bien connu dans ce pays et pourrait le faire poursuivre encore là-bas et le faire arrêter. On se demande dès lors où pourrait-il être, lui qui, du fait de la non légalisation ou reconnaissance officielle de l'homosexualité au Togo, est obligé de s'exiler pour sauver sa vie.

Où a-t-il finalement trouvé refuge ? Parviendra-t-il un jour à laver son nom et à reconquérir l'amour de ses parents ? Mais ce sera à quel prix ? En renonçant à son orientation sexuelle ou en prouvant à tous qu'être homosexuel n'est pas un crime ?

Seule la suite nous situera. Mais reste encore qu'il trouve la paix du cœur dans un milieu qui ne soit hostile à son choix sexuel et qui soit disposé à l'accueillir et à lui porter assistance au nom du principe du droit de toute personne à disposer de son corps et plus encore général, des droits de l'Homme.

Si le Togo de tout temps et aux différents Examens Périodiques Universels (EPU), a opposé une fin de non-recevoir à cette pratique considérée très souvent comme une déviance, il l'a encore prouvé cette année lors de la présentation de son 5ème Rapport périodique le 29 Juin 2021. « Abordant le sujet sur la criminalisation des relations homosexuelles et les violations des droits humains des personnes Lesbiennes gays, bisexuelles, trans, queers, intersexes et asexuelles, le ministre togolais des droits de l'homme, Christian Trimua est resté strict sur la non-abrogation de la loi qui pénalise les homosexuelles »... et « Pour ce qui concerne les relations sexuelles entre adultes consentants du même sexe, le Togo n'envisage pas d'abroger les dispositions qui les criminalisent. Car cette orientation sexuelle n'est pas en adéquation avec les valeurs sociales togolaises, a précisé Christian Trimua », écrivions-nous. Aussi, le nouveau code des personnes et de la famille du Togo ne reconnaissant que le mariage entre un homme et une femme, les actes homosexuels sont sanctionnés d'une peine de trois ans d'emprisonnement et d'une amende allant de 100.000 à 500.000 francs CFA conformément à la législation togolaise.