Sénégal: Douleurs aux côtes, jaunissement des muqueuses, des urines et courbatures... - Ces signes des hépatites qui doivent alerter

Les douleurs aux côtes notamment celle de droite, le jaunissement des muqueuses, des téguments, des urines sont des signes annonciateurs de certaines formes d'hépatites. Ces manifestations sont énumérées par le Professeur Demba Diédhiou, agrégé en médecine et spécialiste en endocrinologie et diabétologie. L'universitaire partage, dans cet entretien, les informations pouvant aider à réduire les risques de contracter les formes graves des hépatites.

Les hépatites désignent toutes maladies inflammatoires du foie. Dans certains cas, le patient ne présente pas de signes cliniques. Les manifestations les plus courantes sont aussi similaires à d'autres maladies. Parmi ces symptômes, le Professeur Demba Diédhiou, agrégé en médecine interne, cite les douleurs au flanc droit, sur les côtes, le jaunissement des muqueuses, des téguments et la coloration jaunâtre des urines. « On peut avoir un ictère qui est d'une coloration jaunâtre des muqueuses, des téguments, avec des urines qui sont jaunâtres. Le syndrome grippal avec une fièvre, des courbatures, des douleurs musculaires et articulaires font partie aussi des signes », informe l'enseignant-chercheur à la Faculté de médecine et de Pharmacie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad).

Si le patient n'est pas traité à temps, la maladie évoluera vers des formes plus graves pouvant hypothéquer les fonctions du foie. « Les hépatites peuvent se manifester sous forme d'encéphalopathie hépatite qui est des manifestations neurologiques, d'insuffisance hépato cellulaire ou bien d'hépatite fulminante. Ces formes sont en rapport avec une inflammation qui peut aller jusqu'à la nécrose ou la destruction du foie », alerte le Professeur Demba Diédhiou. L'universitaire souligne que les formes asymptomatiques et compliquées peuvent être en augmentation sans qu'elles ne fassent l'objet d'une attention.

Plusieurs facteurs expliquent la hausse de cette prévalence au sein de toutes les couches de la population. L'origine de la maladie peut être infectieuse, toxique et d'autres maladies. « Pour ce qui est des causes infectieuses, elles peuvent être virales, parasitaires ou bactériennes. Mais, les causes virales sont les plus fréquentes, l'hépatite virale (hépatite A, B, C, D). Mais les formes les plus inquiétantes sont l'hépatite virale C et la forme virale D en rapport avec l'hépatite virale D », a fait remarquer l'enseignant-chercheur.

L'hépatite virale se transmet de plusieurs modes. Leur virus peut être contracté lors d'une transfusion sanguine, d'un rapport sexuel non protégé, ou en cas de l'intoxication liée à la prise de médicament ou encore lors d'une prise de sang. « En ce qui concerne l'hépatite toxique, il peut y avoir des causes médicamenteuses provoquées par un surdosage ou bien une allergie à un produit médicamenteux », précise le spécialiste qui ajoute que l'hépatite toxique peut être due à un abus d'alcool.

En plus de l'intoxication médicamenteuse, la prise des médicaments traditionnels (racines, feuilles d'arbres, solutions à base de plantes médicinales... ) est aussi un facteur à risque. Pr Diédhiou reconnaît qu'il est difficile de prévenir les formes les plus répandues des hépatites. Par contre, pour celles de formes graves et celles toxiques, il recommande la vaccination, d'éviter les rapports sexuels non protégés, de ne pas abuser de l'alcool et la toxicomanie... « La vaccination est l'un des moyens de prévention de l'hépatite virale. En plus de cela, il faut lutter contre la toxicomanie, l'abus d'alcool, l'interdiction d'une médication non autorisée. Il y a surtout la nécessité de respecter les prescriptions médicamenteuses », conseille l'enseignant-chercheur.

La cirrhose d'abord, le cancer ensuite

Les complications peuvent être aiguës ou chroniques. Lorsqu'elle est aiguë, la maladie donne la cirrhose d'abord et évolue ensuite vers le cancer du foie. À ce stade, intervient la destruction de certaines fonctions essentielles pour le fonctionnement de l'organisme. Parmi ces fonctions, il y a celle gluco-régulation (le foie participe à l'équilibre de la glycémie), la fonction hémostatique (le foie participe à la bonne coagulation du sang), la fonction nutritionnelle...

« De cette cirrhose, l'hépatite peut évoluer vers un cancer du foie qu'on appelle le carcinome hépato cellulaire. Les hépatites peuvent être à l'origine de complications aiguës et parmi lesquelles figure l'hépatite fulminante qui est une surinflammation avec nécrose des cellules hépatites donnant soit un syndrome hémorragique ou bien des troubles neurologiques appelés encéphalopathie hépatite », a informé l'enseignant-chercheur qui ajoute qu'une insuffisante hépatite est une forme moyennement aiguë alors qu'une encéphalopathie hépatite est un ressenti dolosif de toute altération de la fonction du foie.

AMINATA SALL DIALLO, COORDONNATEUR DU PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LES HÉPATITES

« La vaccination a réduit significativement la transmission de l'hépatite B »

Le Professeur Aminata Sall Diallo révèle, dans cet entretien, que la vaccination, 24 heures après la naissance, a permis de faire baisser le taux de porteurs chroniques chez les enfants de moins de 5 ans de 35 % en 1999 à 2 % en 2020.

Depuis quelques années, des actions ont été menées dans la lutte contre les hépatites. Pouvez-vous nous faire le point de l'impact de vos interventions ?

La vaccination contre l'hépatite B, à la naissance, dans les 24h, a entrainé une baisse importante de porteurs chroniques chez les enfants de moins de 5 ans (35% en 1999 contre 2% en 2020). De plus, la vaccination des personnes à risque a permis de diminuer significativement la transmission du virus de l'hépatite B. Le dépistage des porteurs chroniques et leur prise en charge ont eu un fort impact sur la morbidité de l'hépatite B (complications à type de cirrhose et de cancer du foie). Je dois aussi dire que le traitement des malades d'hépatite B et D permet une amélioration de la qualité de vie des malades, une diminution des complications et de la mortalité liée à l'hépatite B.

Qu'est-ce qu'il faut pour réduire l'incidence des hépatites au Sénégal ?

Je tiens d'abord à souligner que l'incidence est le nombre de nouveaux cas par année. Les interventions prioritaires pour réduire cet indicateur sont le plaidoyer et la sensibilisation qui aident à réduire la transmission à l'échelle des communautés. Il y a, ensuite, la vaccination universelle des nouveau-nés, la sécurité transfusionnelle (la sélection des donneurs et un dépistage de qualité du sang et des dérivés sanguins utilisés pour les transfusions). Cette sécurité transfusionnelle peut éviter la transmission du VHB et du VHC. Il faut aussi éviter les rapports sexuels non protégés, l'hépatite B étant une maladie sexuellement transmissible (Mst). Ajoutons à cela l'application des précautions de lutte contre les infections dans les soins de santé et des communautés, la pratique des injections sans risque qui assure une protection contre la transmission du VHB et du VHC. Nous devons également promouvoir les pratiques visant à réduire les risques pour les consommateurs de drogues injectables pour éviter la transmission du VHB et du VHC.

Est-ce qu'il y a des signes annonciateurs de ces maladies ?

L'hépatite B est asymptomatique dans 90 % des cas, dans 10 % des cas on peut observer les signes comme l'ictère, l'asthénie, l'anorexie, les troubles digestifs et la fièvre.

Comment peut-on prévenir ces maladies ?

La prévention primaire est la vaccination pour l'hépatite B. Pour l'hépatite C, il n'existe pas de vaccin. Le diagnostic précoce représente la meilleure chance d'apporter une aide médicale efficace et de prévenir toute propagation ultérieure ou complication.

Il y a quelques années, il y avait des campagnes de vaccination de masse contre les hépatites. Mais actuellement, on ne sent pas un frémissement dans la lutte contre ces maladies au Sénégal ?

La lutte contre les hépatites est actuellement décentralisée. Des campagnes de dépistage suivies de vaccination se déroulent dans les régions et concernent essentiellement le personnel de santé. Ces campagnes ont été élargies au grand public dans certaines régions telles que Kaffrine, Fatick ou encore Kaolack. Mais il faut reconnaître que la pandémie du coronavirus a largement perturbé notre planification ces 2 dernières années.

Le débat s'est posé sur la réduction des coûts des médicaments. Est-ce que cette question demeure une priorité ?

Cette question a été résolue pour l'hépatite B qui est l'hépatite la plus répandue et dont le traitement est largement subventionné par l'État (5000FCFA/ mois). Pour l'hépatite C et l'hépatite D, les coûts de traitement restent encore élevés mais des négociations sont toujours en cours pour les rendre accessibles pour les populations sénégalaises.