Afrique: Business et finance - Des groupes africains parmi les potentiels investisseurs en RDC

L'Ivoirien SK Global Investment consolide ses activités en République démocratique du Congo (RDC). Après la finance, le groupe touche d'autres secteurs porteurs de croissance, notamment l'agriculture, les bâtiments et travaux publics ainsi que l'énergie solaire.

SK Global Investment totalise treize années d'activité dans le domaine de la finance, son cœur de métier. Le groupe africain a investi des millions de dollars américains dans les marchés africains, dont près de vingt millions en RDC. Après autant d'années d'expérience, le groupe a multiplié les succès et dispose aujourd'hui d'une bonne connaissance de son secteur. Il a géré de nombreux portefeuilles en Asie et aux États-Unis d'Amérique.

En 2019, son actionnaire majoritaire, Stéphane Kipre, a pris l'option de diversifier ses activités pour continuer à valoriser le potentiel de l'Afrique. Outre le domaine financier, le groupe poursuit son implantation en RDC sur capitaux propres dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics, de l'énergie solaire, des mines, de l'agriculture et même du digital. A terme, Stéphane Kipre pense que son groupe devrait générer trois cents emplois directs et plus de mille emplois indirects.

Par ailleurs, il est aussi question de s'appuyer sur sa grande expertise dans les affaires et les marchés financiers pour proposer des solutions de préfinancement aux privés et publics. Le groupe est opérationnel dans plusieurs provinces stratégiques de la RDC, principalement le Lualaba, le Haut-Katanga et la ville province de Kinshasa. D'autres provinces sont dans le viseur, principalement le Nord-Kivu.