Congo-Kinshasa: Aménagement du territoire - Démarrage à Kinshasa des ateliers de vulgarisation de la Pnat

Le coup d'envoi a été donné le 8 novembre dans tous les quatre districts de la ville capitale, à savoir Tshangu, Funa, Lukunga et Mont-Amba. Cela, quelques jours après le lancement officiel de la campagne de vulgarisation et de mise en oeuvre de cette politique par le ministre de tutelle, Me Guy Loando Mboyo.

Du 8 au 10 novembre, les participants vont s'imprègner du contenu de la Politique nationale de l'aménagement du territoire (Pnat), un important document qui définit la politique du pays dans ce secteur. Il est également prévu d'autres modules, notamment les notions sur le concept aménagement du territoire, l'histoirique de l'aménagement du territoire, état des lieux de chaque division urbaine. Les participants suivront aussi des présentations sur le programme d'appui à la réforme de l'aménagement du territoire, le programme Revite (repensons à nos villages, villes et territoires).

À Tshangu, dans la commune de Ndjili, c'est le conseiller du ministre d'Etat chargé de l'Aménagement du territoire, Liévin Amisi, qui a ouvert l'atelier. Il a invité les participants à plus d'assiduité durant le déroulement des travaux. Auparavant, le bourgmestre adjoint de la commune de Ndjili a reconnu l'importance de l'aménagement du territoire dans la vie des communautés.

Pour sa part, le directeur chargé de la gestion spatiale au secrétariat général à l'Aménagement du territoire, Ambroise Lukoki, a souligné l'importance de cette vulgarisation. " Etant donné que nous sommes dans le processus de la réforme de l'aménagement du territoire qui, dans ses objectifs, doit aboutir à l'élaboration des outils de planification, notamment la Pnat adoptée par le gouvernement depuis juillet 2020, le projet de loi actuellement en commission Aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, nous devons vulgariser ces outils pour que la population puisse s'en approprier et assurer sa mise en œuvre", a-t-il fait savoir. À partir de ces outils, a-t-il ajouté, le gouvernement aura à vérifier, à contrôler et à mieux exécuter l'affectation, l'occupation et l'utilisation de l'espace physique du pays.

Le bourgmestre Jean Nsaka, ouvrant l'atelier pour le district du Mont Amba, a salué l'initiative du ministre d'État. Pour lui, cet atelier est une réponse au problème de l'aménagement du territoire auquel est confronté sa municipalité. Raison pour laquelle, il a exprimé sa gratitude au ministre d'État, Guy Loando, tout en plaidant pour le respect du plan d'aménagement de Lemba. "La commune de Lemba connaît de sérieux problèmes d'aménagement. Je souhaite que ces travaux soient une issue idoine pour trouver des solutions au problème que connaît cette commune ", a-t-il insisté.

Prenant la parole à son tour, la directrice des Ressources humaines au Secrétariat général à l'Aménagement du territoire, Bénédicte Ngunza, a affirmé que la vulgarisation permettra avant tout à la population de savoir que l'aménagement du territoire existe comme ministère et Secrétariat général. En plus, a -t-elle indiqué, à travers cette vaste campagne, la population doit prendre connaissance de la Pnat pour qu'elle puisse la mettre en application et aider à sortir du bourbier du secteur de l'aménagement du territoire, précisément dans le district du Mont-Amba.