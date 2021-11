Afrique de l'Ouest: Revue annuelle Sénégal-UEMOA - 10 projets et 116 textes communautaires à la loupe des experts

La septième revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets de l'Uemoa au Sénégal a été ouverte ce lundi 8 novembre 2021.

M. Bamba KA, Directeur général du Secteur fincier et de la Compétitivité avec Mme Aissa Kabo SIDIKOU, Représentante résident de la commission de l'UEMOA au Sénégal

Selon Bamba Ka, directeur général du secteur financier et de la compétitivité au ministère des Finances et du Budget , il s'agira pendant ces trois (03) jours pour les experts de la Commission de l'Uemoa et les nationaux de relever les résultats atteints, les difficultés auxquelles les Etats sont confrontés, d'apporter des solutions idoines afin d'améliorer le niveau de transposition des réformes et la compétitivité de nos économies et permettre aux populations de l'Union de bénéficier des fruits de l'intégration régionale.

M. Ka de rappeler que la revue de l'année dernière avait été l'occasion pour la Commission de l'Uemoa d'examiner 116 réformes et 12 programmes et projets au Sénégal. Au terme de l'évaluation, le taux de mise en œuvre était ressorti à 73,9%. Il affirme que depuis la dernière revue, des avancées notables ont été notées aussi bien dans l'application des textes communautaires que dans la mise en œuvre des projets.

« L'édition 2021 de la revue annuelle comporte un volet technique et un volet politique. Le volet technique qui nous réunit aujourd'hui permet d'évaluer la mise en œuvre des réformes, programmes et projets communautaires au Sénégal. Au cours de cet atelier, 10 projets et 116 textes communautaires portant sur la gouvernance économique et la convergence, le marché commun et les réformes structurelles seront évalués », précise Bamba Ka.