Afrique de l'Ouest: BRVM - Les indices de la Bourse demeurent toujours dans la zone rouge

Après leurs fortes baisses de plus de 1% vendredi 5 novembre 2021, les indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) demeurent toujours dans la zone rouge, enregistrant des replis de degrés moindres au terme de la séance de cotation de ce lundi.

L'indice BRVM 10 a ainsi cédé 0,83% (contre -1,59% la veille) à 145,36 points contre 146,58 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Composite a enregistré une baisse de 0,70% (contre-1,17% précédemment) à 190,51 points contre 191,85 points la veille.

La baisse des indices a encore impacté négativement la capitalisation boursière du marché des actions qui enregistre une baisse de 40,258 milliards avec un niveau s'établissant à 5731,218 milliards de FCFA contre 5771,476 milliards FCFA la veille.

Pour ce qui est de la capitalisation des obligations, elle est aussi en baisse de 16,301 milliards de FCFA, passant de 7096,560 milliards de FCFA la veille à 7080,259 milliards FCFA à la fin de la séance de cotation de ce lundi 8 novembre 2021.

Quant à la valeur totale des transactions, elle est également en baisse, passant de 5,566 milliards de FCFA vendredi 5 novembre à 1,117 milliard de FCFA ce lundi 8 novembre 2021.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d'Ivoire (plus 5,80% à 1 185 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (plus 4,72% à 5550 FCFA), SITAB Côte d'Ivoire (moins 4,30% à 5 095 FCFA), Total Sénégal (plus 1,32% à 1 915 FCFA) et Compagnie ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 0,76% à 2 000 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Total Côte d'Ivoire (moins 6,76% à 2 000 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 4,35% à 1 100 FCFA), BOA Sénégal (moins 4,85% à 2 500 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 3,05% à 635 FCFA) et Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 3,03% à 800 FCFA).