Togo: Faure assure les 1527 Conseillers municipaux

C'est l'information principale d'une rencontre qui a eu lieu Vendredi dernier à Lomé entre le ministre en charge de la Décentralisation, Payadowa Boukpessi et les élus locaux.

En effet, au cours de cette rencontre, il a été indiqué aux élus locaux que le gouvernement, à travers le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, a décidé d'étendre l'assurance maladie aux conseillers municipaux. Ainsi, il s'agit d'une couverture sociale, qui sera mise en œuvre par le groupe NSIA (retenu à l'issue d'un appel), et qui offre principalement deux polices d'assurance à tous les élus locaux des 117 communes : l'assurance santé et l'assurance individuelle accident.

Si la première de ces polices, l'assurance santé est destinée à 750 conseillers municipaux qui ne disposent pas encore d'assurance santé, tandis que la seconde garantit le remboursement des frais médicaux en cas de dommages corporels subis lors d'accident, et, dans la pire des situations, le paiement à l'assuré d'un capital en cas d'invalidité, ou à ses ayants droit en cas de décès, la seconde police (l'assurance individuelle accident), pour sa part devra servir aux 1527 conseillers municipaux dont le pays dispose à la suite des élections locales de Juin 2019, qui sont assurés, pour un capital de 5 millions en cas de décès et d'invalidité suite à un accident, et 500 000 F CFA pour les frais médicaux.

Le gouvernement togolais classe ce nouvel appui aux rangs des différentes mesures destinées à faciliter le processus de décentralisation, dans la lignée des actions effectuées depuis deux ans dont entre autres, l'octroi de véhicules de commandement aux mairies, la réhabilitation des communes, l'institution du fonds d'appui aux collectivités...

Comme quoi, le droit à l'assurance maladie est désormais garanti à tous au Togo est bien en marche.