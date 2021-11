Togo: Dodji Kororoko va reprendre la craie à cause de la FESEN

Professeur agrégé de droit public et président de l'université de Lomé, Komlan Dodzi Kokoroko n'aura pas déploré totalement les agitations de la fédération des syndicats de l'éducation nationale (FESEN). Et pour cause, il reconnait avoir trouvé de la matière auprès de ces enseignants.

« Quand je vois la FESEN avec son secrétaire général qui se débat dans ses difficultés en disant qu'une grève lancée en 2020 et suspendue se poursuit en 2021, moi ça me donne de la matière pour enseigner le droit administratif, notamment la notion de grève élastique. Ça me donne du grain à moudre », a déclaré lundi sur radio Pyramide Fm le Professeur Kokoroko. Malheureusement, il regrette que tous ces agissements, « c'est du pipo ! ».

Ayant de la peine à digérer la révocation de 1345 directeurs d'écoles après la grève des 3 et 4 novembre, la FESEN a lancé ce lundi une nouvelle grève toujours de 48 heures (10 et 11 novembre) en ajoutant une nouvelle revendication à leur plateforme, la réhabilitation dans leurs droits de tous les directeurs révoqués. Cette demande avec mention « sans conditions » vient s greffer à l'ancienne revendication qui est de savoir la date et le montant du versement de la gratification exceptionnelle par le gouvernement.

« Considérant les courriers du 8 novembre 2021 exigeant la réhabilitation pure et simple des concernés dans leurs droits et le paiement de la gratification exceptionnelle, la FESEN vous appelle de nouveau à une cessation des activités pédagogiques les mercredi 10 et jeudi 11 novembre 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Cette grève reste reconductible jusqu'à satisfaction selon le chronogramme que la FESEN vous fixera », peut-on lire dans l'appel à la grève sorti ce lundi par la FESEN.

Bien campé sur sa position, le ministre Komlan Dodzi Kokoroko avance comme si de rien n'était et rassure tous les acteurs du monde éducatif. « Aux enseignants, je leur fais totalement confiance ; mais il faudrait vraiment qu'on soit sérieux et responsable toutes les fois qu'ils s'agit de l'éducation de os enfants. Aux parents et aux élèves, soyez sereins, le secteur est en mutations dans un pays de même en mutations », a martelé KDK.