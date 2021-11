Sénégal: Sédhiou - 25 millions CFA pour la protection des aires du patrimoine autochtone à Bona

Sédhiou — Les villages de Kapoundoum et Kantenko, dans la commune de Bona (Sédhiou), viennent de bénéficier de 25 millions de francs CFA du Fonds pour l'environnement mondial (FEM), un financement destiné à la protection des aires et territoires du patrimoine autochtone et communautaire (APAC) de cette partie méridionale du Sénégal.

Ce financement s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du programme d'appui aux aires du patrimoine autochtone communautaire, lancée dimanche dans les trois APAC de cette zone que sont Badala, Woulolo et Kourèye.

Les APAC désignent des sites où les ressources naturelles sont conservées et gérées par les communautés locales et peuples autochtones selon des règles locales définies par eux-mêmes et acceptées par tous.

Ces pratiques et savoirs, basés sur leurs cultures et traditions, contribuent significativement à la conservation des écosystèmes.

Dans cette optique, l'initiative de soutien mondial aux APAC a été mise en place par le Programme de microfinancements du Fonds pour l'environnement mondial, sur la base d'un partenariat mondial au sein duquel se retrouvent les communautés/peuples autochtones, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), la Convention sur la biodiversité, entre autres organisations.

Les trois APAC de Badala, Woulolo et Kourèye, dans le département de Bounkiling, se caractérisent par une exploitation durable des ressources naturelles, grâce à un code de conduite local.

Sur les mêmes bases, ils s'accordent sur un entretien des parcours du bétail et ont réalisé un aménagement de 2 hectares pour deux blocs maraîchers réservés aux femmes de leur commune, Bona.

Dans le cadre la politique d'autonomisation des femmes, il a été également mis en place un fond d'appui à hauteur de 2 millions de francs CFA pour le financement d'activités génératrices de revenus au profit des femmes rurales.

"Ce programme est destiné à la protection de l'environnement mais aussi au développement économique et social de la communauté de Bona", a résumé Khatary Mbaye, coordonnateur national du programme micro-financement du Fond pour l'environnement mondial.