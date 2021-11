Afrique de l'Ouest: Revue annuelle des réformes, politiques et projets - La représentante de l'Uemoa salue les résultats obtenus au Sénégal

La Revue annuelle des reformes, politiques, programmes et projets communautaires entre le Sénégal et l'Uemoa s'est tenue ce lundi 8 novembre 2021. Selon Aïssa Kabo, représentante de l'Uemoa au Sénégal, il s'agit entre 2014 et 2021, de 7 années au cours desquelles la forte adhésion et la mobilisation des Etats membres et de la Commission pour accélérer l'application des réformes, politiques, programmes et projets communautaires au sein de l'Union a enregistré des résultats satisfaisants.

Mme Aissa Kabo SIDIKOU, Représentante résident de la commission de l'UEMOA au Sénégal

« Elles ont permis de dynamiser le dispositif national de suivi de la mise en œuvre des textes communautaires, tant sur le plan de leur transposition que de leur application effective », a déclaré Mme Kabo.

Elle renseigne que l'exercice technique de revue de ce jour, s'inscrit dans le processus d'identification des facteurs pouvant altérer les acquis des efforts communautaires, en vue d'anticiper les actions idoines pour une impulsion politique ciblée du processus d'intégration dans l'espace Uemoa.

«Les résultats obtenus à ce jour, témoignent, de la forte contribution de cette initiative, non seulement, à l'effectivité de l'harmonisation des législations nationales, mais aussi et surtout à la coordination du suivi de la mise en œuvre des politiques, programmes et projets communautaires », a salué la représentente résidente de l'Uemoa. Elle a ajouté que la réunion de ce jour consacrera les efforts consentis au quotidien.

Il sera question d'échanger sur la base de la grille de pondération retenue de commun accord au cours de l'atelier régional, afin de ressortir la performance réalisée par le Sénégal dans la mise en œuvre des réformes, politiques, programmes et projets communautaires.