Sénégal: Manar Sall, DG Petrosen Trading & Services - « Nous ne devons de l'argent à aucun fournisseur »

Le 28 octobre dernier, Petrosen Trading & Services, la filiale de Petrosen Holding chargée de la distribution, a inauguré sa première station-service à Diamniadio. Un acte diversement apprécié. Certains parlant même de « concurrence déloyale » au secteur privé. Dans cet entretien accordé au « Soleil », Manar Sall, le Directeur général de Petrosen Trading & Services, bat ces arguments en brèche : « Tous les pays producteurs de pétrole ont une société nationale qui intervient dans toute la chaine de valeur de l'industrie, donc forcément la distribution », rappelle-t-il. Il réagit aussi à certaines informations parues dans la presse faisant état d'un déficit de plus de 885 millions de FCfa et d'une dette (auprès du fisc et des fournisseurs) de 4 milliards de FCfa pour la société en 2020. Répondant à ces allégations, M. Sall soutient qu'« il n'y a pas un seul fournisseur à qui on doit de l'argent » et que la dette fiscale a été « totalement apurée ».

Après la réforme de 2019 matérialisant la filialisation de Petrosen, quelles sont les prérogatives dévolues à Petrosen Trading & Services

Je dois d'abord revenir en arrière pour expliquer cette filialisation de Petrosen. À sa création en 1981, Petrosen (Société des Pétroles du Sénégal) avait pour mission la promotion du bassin sédimentaire, c'est-à-dire attirer des sociétés pour venir faire l'exploration. Le travail remarquable fait a mené aux découvertes importantes qui font du Sénégal un pays pétrolier et gazier. Le Chef de l'État, conscient des enjeux et dans sa volonté de voir Petrosen présente sur toute la chaine de valeur de l'industrie pétrolière et gazière, a demandé la filialisation de cette dernière. Ce qui en fait par ailleurs le premier groupe national (société mère avec des filiales) et donc une holding avec une entité qui s'occupe de l'amont (exploration et production) et l'autre de l'aval (raffinage, logistique et distribution). Ainsi, Petrosen Trading & Services (initialement appelée Petrosen Aval) a en charge toutes les activités relevant de l'aval pétrolier et gazier. Cette approche permet à l'Etat d'atteindre l'objectif de fournir aux populations une énergie de qualité, accessible à tous, au moindre coût et respectueuse de l'environnement.

Donc, l'inauguration de votre première station-service entre-t-elle dans ce sens ?

À partir du moment où l'on a matérialisé la filialisation, en novembre 2019, il a fallu que Petrosen Trading & Services demande une licence de distribution, au même titre que toutes les sociétés qui évoluent dans la distribution de produits pétroliers. Le décret 98-388 du 21 avril 1998 fixant les conditions d'exercice des activités d'importation, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures fait obligation à toute entreprise exerçant une activité de distribution de s'engager à construire un réseau d'au moins 5 points de vente sous peine de voir son titre d'exercice retiré purement et simplement. Ce qui me surprend, c'est que des personnes qui sont dans le secteur s'étonnent de voir Petrosen Trading & Services posséder des stations.

Que répondez-vous à ceux qui pensent qu'on doit laisser le marché de la distribution au secteur privé ?

Il s'agit là d'un faux débat mené par des pseudos experts. Tous les pays producteurs de pétrole ont une société nationale qui intervient dans la distribution. Nous n'avons pas fait quelque chose d'inédit. Au contraire, notre schéma s'inspire d'expériences réussies dans ces différents pays au point que certaines de ces sociétés nationales, telles que Petronas (Malaisie), Equinor (Norvège), Adnoc (Abu Dhabi) sont devenues des multinationales avec le succès qu'on leur connaît. Petrosen Trading & Services, au même titre que toutes les autres sociétés, fera le maximum pour satisfaire le consommateur sénégalais. Le personnel de Petrosen Trading & Services est composé à 100% de Sénégalais compétents, dont certains ont quitté les multinationales pour participer au développement de la société nationale.

Concrètement pour que le Sénégalais lambda comprenne, que signifie Trading & Services ?

La partie Trading est évidente pour tout le monde, cela veut dire qu'on va vendre le pétrole et le gaz produits au Sénégal. Mais étant donné que l'exploitation n'a pas encore démarré, Petrosen Trading & Services participe à la sécurisation de l'approvisionnement du pays en hydrocarbures en important des produits finis. À titre d'exemple, nous importons mensuellement 4 000 tonnes de gaz butane pour approvisionner le marché. Ce produit est vendu aux sociétés qui distribuent du gaz. Nous importons également du gasoil, du super et même du fuel. L'autre partie de notre mission, c'est la distribution. Nous avons des clients industriels tels que les sociétés de Btp.

D'ailleurs, je vous informe que nous avons même remporté l'appel d'offres international que Woodside avait organisé pour l'approvisionnement en gasoil marin pour la plateforme pétrolière de Sangomar. Ainsi, nous approvisionnons tous les bateaux qui travaillent sur cette plateforme. En résumé, nous sommes une société anonyme à participation publique majoritaire avec un actionnaire Petrosen Holding Sa détenue à 100% par l'Etat du Sénégal.

Le secteur de la distribution est-il rentable ? Si oui, qu'est-ce qui explique le désengagement des multinationales anglo-saxonnes (ExxonMobil, Shell) en Afrique ?

Je dois rappeler que j'étais partie-prenante de ce désengagement des sociétés anglo-saxonnes de l'Afrique, parce que j'ai participé à la vente des filiales de ExxonMobil dans plus d'une vingtaine de pays en Afrique, puis à l'acquisition des filiales (ExxonMobil et Shell) pour le compte de OiLibya (devenue Ola). Ces sociétés ont quitté parce que simplement il y avait un certain nombre de critères (notamment les normes Hygiène, Sécurité et Environnement) sur lesquels elles ne pensaient pas pouvoir changer les choses. En outre, l'Afrique représentait une part congrue dans leurs résultats. Ces deux éléments combinés ont conduit au retrait de ces multinationales anglo-saxonnes de la distribution en Afrique. Mais ce n'est pas parce qu'ExxonMobil trouve que certains marchés sont trop petits ou difficiles qu'ils ne sont pas intéressants.

Des informations parues dans la presse font état d'un déficit de 885 millions de FCfa pour Petrosen Trading & Services en 2020, en plus d'une dette auprès du fisc et des fournisseurs de 4 milliards de FCfa. Quelles clarifications pouvez-vous apporter à l'opinion ?

Ces informations sont des contre-vérités. Je tiens à préciser que la société n'a pas de dette. On ne doit de l'argent à personne. Il n'y a pas un seul fournisseur à qui on doit de l'argent. La société a été créée en novembre 2019, avec un capital de 100 millions de FCfa, le temps que Petrosen Holding mette en place un capital à la hauteur de nos ambitions. Malgré les difficultés au démarrage dû au fait que nous sommes partis avec une page blanche (pas de clients, pas de fournisseurs, pas de bilan), nous avons aujourd'hui un chiffre d'affaires mensuel de l'ordre de 3,5 milliards de FCfa. Ceci est une première au Sénégal. Et contrairement à ce qui est dit, nous avons d'excellentes relations avec nos fournisseurs grâce à qui nous avons pu vendre les produits sur le marché. Effectivement, on devait 682 millions de FCfa au fisc au 31 décembre 2020, mais cette dette a été entièrement apurée. Petrosen Trading & Services est la seule société nationale qui n'a ni subvention, ni monopole, ni protection. Nous travaillons avec la même structure de prix que toutes les autres sociétés pétrolières ; on prend la même marge. Donc, quand on parle de concurrence déloyale, c'est un faux débat. Petrosen Trading & Services, ce sont des Sénégalais compétents qui croient en Petrosen, au point d'avoir renoncé à des positions confortables dans des sociétés concurrentes ; ceci peut aussi expliquer cela.

À quand la recapitalisation ?

L'objectif est de recapitaliser la société à hauteur de 3 milliards de FCfa. Ce qui sera fait dans les meilleurs délais. Le Conseil d'Administration y travaille.

Quelles sont vos ambitions sur le marché de la distribution ?

Nous avons une saine ambition d'être la meilleure société de la distribution de produits pétroliers au Sénégal avant d'aller à la conquête du marché ouest-africain. Mais cela ne veut pas dire que nous voulons écraser la concurrence. La concurrence permet aux sociétés de s'améliorer tous les jours au grand bonheur des consommateurs avec des produits et des services de qualité. C'est notre raison d'exister, améliorer le bien-être des Sénégalais dans l'utilisation de nos ressources naturelles tel que souhaité/consigné par le Chef de l'Etat dans notre Constitution. Il faut savoir que dans cet ordre d'idées, nous avons développé une application digitale permettant un approvisionnement en carburant sur tous les réseaux de stations-services partenaires de Petrosen. Nous avons aujourd'hui une douzaine de compagnies qui servent l'application Petrosen.

Sur un autre registre, nous avons aussi des projets de valorisation des produits pétroliers et gaziers que nous produirons dès 2023, parce que beaucoup de gens ignorent qu'il y a plus de 6 000 produits dérivés du pétrole. Ces projets, qui s'inscrivent dans le cadre du schéma directeur défini par le Ministère du Pétrole et des Energies, aboutiront tous à la création de valeur et généreront des milliers d'emplois pour les Sénégalais, permettant au plus grand nombre de profiter des ressources qui appartiennent au peuple.