Burkina Faso: PNDES II - Le nouveau référentiel expliqué aux députés

Le gouvernement a présenté le contenu du Plan national de développement économique et social phase 2 (PNDES II), le lundi 8 novembre 2021 devant la représentation nationale. La plénière a consisté en un exposé suivi d'un débat général et de réponses aux questions des élus nationaux.

Le nouveau référentiel de développement sur lequel devront compter les burkinabè durant les cinq prochaines années est à sa phase de finalisation. Et le gouvernement avant de s'envoler pour le forum de "séduction" des investisseurs, prévu les 2 et 3 décembre 2021 prochains à Bruxelles, veut a priori avoir avec lui, l'accompagnement des élus nationaux. D'où l'exposé du contenu du document devant la représentation nationale, le lundi 8 novembre 2021 à Ouagadougou. Dans sa présentation, le ministre de l'Economie, des Finances et du Développement, Lassané Kaboré a fait savoir que c'est sur la base d'une démarche consultative, inclusive et participative que le document a été élaboré.

Ainsi, le PNDES II, selon lui, s'inscrit dans la dynamique d'une meilleure sécurisation des populations, d'un renforcement de leur résilience, de la modernisation de l'administration et de l'amélioration du climat des affaires dans le but de créer les conditions optimales pour le bien-être des populations. Et le diagnostic, a-t-il précisé, fait état de cinq défis majeurs à relever pour accélérer le processus de transformation structurelle de l'économie nationale.

Il s'agit de la consolidation de la résilience et le rétablissement de la sécurité, la paix et la cohésion sociale, l'approfondissement des réformes institutionnelles et administratives, la consolidation du développement du capital humain et de la solidarité, la dynamisation des secteurs porteurs pour l'économie et les emplois et enfin, l'amélioration du financement et de la mise en œuvre de l'action publique. Se fondant sur ces piliers phares du décollage socioéconomique du Burkina Faso, le gouvernement a alors besoin, a-t-il dit, de 19 mille milliards (dont 63% de ressources propres et 37% de ressources extérieures) pour actionner l'opérationnalisation du PNDES II 2021-2025 avec des résultats tangibles.

Quatre axes stratégiques

Selon le ministre Kaboré, la mise en œuvre du PNDES II se fera à travers quatre axes stratégiques. L'axe 1 est consacré à la consolidation de la résilience, la sécurité, la cohésion sociale et la paix. Il prévoit plusieurs projets favorables au mieux-être des populations à la base et vise à renforcer la résilience face au risque de basculement des populations et des communautés dans la radicalisation et l'extrémisme violent. Il va s'agir également de renforcer le binôme sécurité-défense et à consolider la cohésion sociale, la paix, etc. L'axe 2 vise à approfondir les réformes institutionnelles et à moderniser l'administration tandis que l'axe 3 entend consolider le développement du capital humain et la solidarité nationale. Le dernier axe vise à donner un coup d'accélérateur aux secteurs porteurs pour rendre dynamiques l'économie et les emplois. Dans les explications, il ressort que chaque axe est adossé à des objectifs stratégiques spécifiques avec à la clé, des effets attendus et des indicateurs d'effets clairement définis.

Une présentation qui n'a pas manqué d'arguments pour gagner la confiance du parlement. Mais avant, des députés notamment de l'opposition, se sont demandé pourquoi le gouvernement n'a pas fait le bilan du PNDES I avant de passer à la deuxième phase ? Et d'ailleurs, quels sont les risques ou les garanties qui montrent que le référentiel est viable ? Craignant que le pays ne soit surendetté, des élus nationaux ont souhaité avoir une idée de la situation de la dette nationale. A ces questions, le gouvernement est parvenu à démontrer que le pays est solvable, a de bonnes notes du côté des institutions de contrôle, et son taux de croissance est positif. Par rapport au bilan du PNDES I, l'exécutif a rassuré que des résultats reluisants ont été engrangés.