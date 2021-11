Cote d'Ivoire: Ce qui s'est passé entre Henri Konan Bédié et Patrick Achi à Daoukro

Courant juin 2021, le Premier ministre Patrick Achi était à Daoukro, où il a été reçu par Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA. Au cours de la conférence de presse qu'il a animée le lundi 8 novembre 2021 à l'auditorium de la primature, le chef du gouvernement ivoirien a répondu à une question relative à cette visite et sur ses relations avec Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA.

«Nous sommes à la fois en politique et dans la vie de tous les jours. Tout le monde sait que j'ai appartenu, à un moment donné au PDCI et que pour des raisons qui sont connues, des divergences de vue m'ont emmené à être avec le Président Alassane Ouattara dans le processus de création du parti qu'est le RHDP auquel j'appartiens entièrement aujourd'hui. Je ne suis plus du PDCI, mais il n'en demeure pas moins que nous ne sommes pas des ennemis. Nous avons passé un sacré temps ensemble et je suis allé à Daoukro justement dans le cadre de ce type de relations, puisque Konan Henri, un ami qui est le neveu du président Bédié est décédé. C'étaient des questions de famille, il fallait comme dans la tradition, aller présenter les condoléances. Je suis allé à Daoukro avec mon épouse, j'ai été extrêmement bien accueilli. Le président Bédié m'a reçu avec son épouse, je lui ai présenté mes condoléances, j'ai fait mes dons, comme on le fait à l'accoutumée pour la famille aux obsèques. Je l'ai remercié et je suis rentré sur Abidjan ». Dont acte

Une action inscrite dans la continuité de Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko à qui hommage a été rendu

Au cours de ce grand oral du lundi 8 novembre 2021 Patrick Achi a rappelé que son action à la tête du gouvernement ivoirien s'inscrit dans la continuité des actions menées par ses prédécesseurs, les Premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko, à qui il a rendu hommage. Justifiant la conférence de presse, il a dit que "c'est un exercice nécessaire et salutaire pour notre démocratie, tel que pratiqué par mon prédécesseur, mon frère, feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. " Sur ce sujet, comme sur toute l'action conduite avec engagement auprès du Président de la République, la voie tracée par Amadou Gon Coulibaly comme par feu le Premier Ministre Hamed Bakayoko, incarne un chemin de progrès et de modernité qu'il nous faut poursuivre, fidèles à leur mémoire de serviteurs de la Côte d'Ivoire", a ajouté le chef du gouvernement

Ce que Patrick Achi pense des embouteillages et du projet du Métro d'Abidjan

La question des embouteillages dans la ville d'Abidjan et celle des travaux de la ligne 1 du Métro d'Abidjan ont également été abordées par le chef du gouvernement ivoirien. Achi Patrick a rappelé que de nombreux travaux ont été engagés pour rendre la ville d'Abidjan plus circulable. À cet effet, il a admins qu'il est possible de faire mieux. " Beaucoup de chantiers ayant été lancés, le phénomène COVID 19 a retardé la réalisation de certains chantiers (... ), de sorte qu'on est obligé de fermer des routes parfois très importantes, pour permettre aux chantiers d'avancer. La ville étant en chantier, on assiste à un surcroît d'embouteillages ici et là.

Mais c'est un moment à passer et à rester concentrés sur la perspective de la fin de ces travaux. Quand vous prenez Yopougon par exemple, toute la population de Yopougon ne peut accéder à Abidjan que par l'autoroute du Nord, en même temps que toutes les populations qui viennent de l'intérieur du pays ou de l'étranger. Cela crée un engorgement difficile à gérer. C'est pour cela que le ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier a initié la construction du pont Yopougon-Plateau-Adjamé. Ce pont qui part de Yopougon traverse cette commune sur une autoroute de 7 km, nous avons le 5ème pont qui va permettre à tous ceux qui veulent aller à Cocody de ne plus passer par l'Indénié (... )

Il y a aussi les autoroutes de contournement d'Abidjan. Si vous venez de l'Est, de l'Ouest par la Côtière ou du Centre, vous n'aurez plus besoin de rentrer dans Abidjan. Vous prenez l'autoroute de contournement, qui est une autoroute structurante. Au niveau de la sortie, la voie est engorgée. Nous aurons 2×3 voies jusqu'à Thomasset, à la sortie d'Anyama. Il y a des axes structurants qui vont changer fondamentalement la situation de la ville d'Abidjan, mais il y a un prix à payer, c'est vrai, il y a des désagréments que cela peut causer, mais c'est un temps passager. Je vous demande plutôt quand vous êtes dans l'embouteillage, de penser à ce qui se passera dans quelques mois», a rassuré le chef du gouvernement.

Concernant la construction de la ligne 1 du Métro d'Abidjan qui part d'Anyama à Port-Bouët, il a expliqué que ce projet est entré dans sa phase opérationnelle avec la libération des emprises. « Le gouvernement a pris l'option de développer également un environnement de vie, de logements et d'activités économiques tout au long du parcours des 37 kilomètres du métro », a révélé Patrick Achi qui a dit que l'ensemble du processus d'indemnisations des populations, sera terminé avant de reprendre les travaux. Pour lui, les choses se passent avec l'exigence que la première rame du Métro soit fonctionnelle en 2025. Au passage, le Premier ministre a battu en brèche les allégations selon lesquelles, le coût des travaux du métro est excessif et au dessus de la norme.