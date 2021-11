Burkina Faso: Les dernières nouvelles du front - L'école de Botou partie en flammes dans la Gnagna

Dans la région de l'Est, dans la Gnagna les terroristes ont fait le 7 novembre une incursion dans le village de Botou, une localité située entre Bilanga et Fada.

Arrivés dans le patelin, les hommes armés s'en sont pris à l'école primaire. Ils l'ont incendiée avant de rebrousser chemin sans faire d'autres dégâts heureusement.

Madjoari n'en peut plus

Madjoari à l'Est qui ne comptait plus que quelque 2 890 habitants n'en peut plus des agissements des terroristes. Selon des sources dignes de foi, tous demandent l'aide des autorités pour quitter à leur tour ce chaudron. Et toujours d'après ces mêmes sources, ils manqueraient de tout, et les terroristes continueraient de les enlever.

Le dernier en date est celui du 6 novembre où trois individus, de Diaboaro Thiombiano, Dialendé Thiombiano et un ressortissant de la Tapoa, un certain Diataga, ont été kidnappés par des hommes armés non identifiés. En sus, poursuivent nos sources, les VDP, après environ 5 mois de combat n'en peuvent plus, car ils sont les seuls à faire la guerre aux terroristes à Madjoari.