Egypte: L'Egypte et la Chine signent un nouvel accord de coopération économique et technique

La ministre de la Coopération internationale, Rania El-Machat a signé lundi avec l'ambassadeur de Chine au Caire, Liao Liqiang, un nouvel accord de coopération économique et technique et ce dans le cadre des efforts de développement commun et des relations stratégiques entre les deux pays.

En vertu du nouvel accord, nombre de dons de développement seront accordés aux secteurs prioritaires en Egypte pour renforcer la vision de l'Etat 2030 et ce dans le cadre de la promotion continue des rapports économiques entre les deux Etats et des relations stratégiques de coopération au développement.

A l'issue de la signature de l'accord, Mme El-Machat a tenu une réunion avec le diplomate chinois, au cours de laquelle, elle avait mis en exergue les relations profondes avec la Chine, étant l'un des partenaires de développement les plus importants pour l'Egypte.

Elle a fait état des efforts de l'Egypte pour tirer profit de l'expérience de développement en Chine et l'attraction davantage d'investissements chinois.

Mme El-Machat a souligné la coopération fructueuse entre les deux pays en matière de lutte contre la pandémie de Coronavirus, rappelant que le gouvernement égyptien, sur ordre du Président Abdel Fattah Al-Sissi, avait fourni à la Chine, 10 tonnes des produits pharmaceutiques et des équipements de protection pour la soutenir dans la lutte contre cette pandémie ainsi que la fourniture par la Chine des vaccins à l'Egypte pour surmonter les répercussions de cette épidémie.

Mme El-Machat a confirmé la possibilité de promouvoir la coopération dans l'initiative présidentielle "vie décente" qui vise le développement et l'amélioration des conditions de vie de plus de la moitié de la population de l'Egypte, en matière d'infrastructure et d'investissement en capital humain.

Pour sa part, le diplomate chinois a valorisé les rapports égypto-chinois, étant donné que l'Egypte était le premier pays arabe et africain à établir des relations diplomatiques avec la Chine, confirmant l'attachement de la Chine à transférer son expérience de développement dans les divers domaines aux Etats amis.

Il a exprimé l'aspiration de son pays à la participation de l'Egypte à l'initiative de la Route de la Soie qui vise à renforcer les relations égypto-chinoises dans le cadre de la coopération Sud-Sud.