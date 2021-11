Gabon: Mayumba/Les communautés réclament une justice climatique

Les fils et filles du département de la Basse Banio au Sud-ouest du Gabon appellent à la suspension du projet Grande Mayumba. Ils dénoncent une duperie dont ils seraient victimes.

(Gabonews) : Les ONG Nyanga Tour et Muyissi Environnement lançaient l'alerte lors de la campagne d'information et de sensibilisation du 27 au 29 septembre dernier sur le projet Grande Mayumba.

Avec l'appui international de Womin, les deux Ongs gabonaises , les communautés de Mayumba se sont mobilisées et rassemblées au cours des journées dites climatiques des 5 et 6 novembre à la mairie ainsi qu'à la place des fêtes pour dénoncer des solutions qualifiées d'aveuglantes et à la fois fausses.

C'est un projet quasiment inconnu des Mayesiens. Afin de préparer les populations, les Ongs de défense de l'environnement et des droits des communautés qui craignent la perte de leurs terres. "On dit non, non et non au projet Grande Mayumba" résonne la voix d'une habitante du village Ditouba, Odette M.

Les terres de la Basse Banio ne sont pas à vendre. Ledit projet semble moins garantir l'avenir des populations. "Non aux projets qui rendent vulnérables les communautés déjà victimes des changements climatiques et des conflits homme faune" enfonce le président de Muyissi Environnement, Ladislas Désiré Ndembet.

L'on comprend aisément que les populations réclament une justice climatique pour une localité comme Mayumba déjà en proie aux inondations. Elles veulent un développement durable.

Au terme des journées pour une justice climatique, le collectif des communautés de la Haute et Basse Banio contre le projet Grande Mayumba qui a été mis en place avec Benoît Mombo Moukagni à la tête, a formulé 6 recommandations dont la suspension du projet grande Mayumba, la mise en place d'un fonds climatique pour faire face à la vulnérabilité de la ville de Mayumba aux changements climatiques, mais également la création d'un fonds provincial d'indemnisation des victimes de la faune sauvage.

Dans un proche avenir, les populations vont multiplier les actions pour décourager les "délinquants climatiques". Avec le soutien des Ongs comme African Climate Justice , les communautés riveraines envisagent intensifier les communications de proximité.