Cote d'Ivoire: Session ordinaire unique de l'année 2021 au Sénat - Le calendrier des travaux parlementaires du dernier trimestre dévoilé

Le calendrier des travaux parlementaires du dernier trimestre de la session ordinaire unique 2021 du Sénat a été dévoilé le lundi 8 novembre 2021, au cours d'une séance plénière d'approbation de la proposition d'ordre du jour, à la fondation Félix Houphouët-Boigny qui sert de d'hémicycle à cette seconde chambre du parlement.

L'ordre du jour appelait à l'examen de trois points à savoir : le renouvellement du bureau du Sénat ; la ratification de la nouvelle composition des commissions permanentes et l'approbation de la proposition d'ordre du jour des travaux du Sénat pour la période du 2 novembre au 22 décembre 2021. Sur ce dernier point, présidant cette séance, le vice- président, Silué Kagnon Augustin a indiqué que ce calendrier des travaux « à pas de charges » prend fin le 22 décembre 2021, avec la cérémonie de clôture de la session ordinaire 2021 du Sénat.

Il comprend des réunions des commissions permanentes pour l'approbation des rapports de commission (6) des séances publiques (2), et 16 projets de loi (12 projets de ratification et 4 projets de loi) dont le projet de loi de finances portant Budget de l'État pour l'année 2022 qui seront examinés en deuxième lecture par les sénateurs.

Moussa Sanogo, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, les ministres Kandia Kamissoko Camara, Kobenan Kouassi Adjoumani, Vagondo Diomandé , Sansan Kambilé , Adama Coulibaly, Paulin Claude Danho... seront en face des sénateurs pour défendre des projets de loi . Également le Médiateur de la République de Côte d'Ivoire, Adama Toungara dans le cadre d'une séance d'information parlementaire portant sur le thème : « Apaisement du climat social, promotion de la paix et des droits du citoyen : quelle contribution du Médiateur de la République. »

Concernant les deux autres points à l'ordre du jour, notamment le bureau du Sénat et l'intégration des nouveaux sénateurs au sein des commissions permanentes, il a indiqué, qu'il comprend six (6) vice-présidents, deux (2) questeurs et huit(8) secrétaires. « Il( bureau) a enregistré l'arrivée de la sénatrice Chantal Fanny Moussoukoro en remplacement du vice-président Charles Gomis, décédé. Aujourd'hui, nous avons au niveau du bureau hormis le président Jeannot Ahoussou-Kouadio lui-même, deux hommes et quatre femmes. Également au niveau des commissions, nous avons intégré les nouveaux sénateurs venus. Chacun a intégré la commission choisie par son groupe parlementaire », a-t-il fait savoir.

C'est donc dans une course contre la montre que se sont lancés les sénateurs ivoiriens depuis le 2 novembre 2021. En retard dans les travaux dus à un certain nombre de décès ces derniers mois dans leurs rangs et l'organisation d'élections partielles afin d'occuper ces postes vacants, ces parlementaires auront à faire durant ces dernières semaines de l'année 2021.