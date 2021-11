Burkina Faso: Présentation du PNDES II au Parlement - Des députés préconisent un plan Marshall pour la sécurité

Le premier Plan national de développement économique et social (PNDES) mis en œuvre les cinq dernières années a été remplacé par un deuxième pour la période 2021-2025. Le gouvernement, à travers le ministre de l'Economie, des Finances et du Développement, Lassané Kaboré, a présenté ce référentiel au Parlement le 8 novembre 2021. Si les élus ont majoritairement relevé la pertinence des axes dudit plan, ils ont toutefois souligné la nécessité de relever avant tout le défi sécuritaire ; autrement, toutes les projections resteront illusoires.

Dans son exposé, leministre de l'Economie, des Finances et du Développement, Lassané Kaboré, a d'emblée fait remarquer que le PNDES II se fonde, entre autres, sur les 10 chantiers du programme présidentiel de 2020 du président du Faso. Ainsi, il s'inscrit dans la dynamique d'une meilleure sécurisation des populations, le renforcement de leur résilience, la modernisation de l'administration et l'amélioration du climat des affaires dans le but de créer les conditions optimales pour l'amélioration du bien-être de nos populations sur l'ensemble du territoire national. Ce référentiel s'est défini cinq défis majeurs qui sont : la consolidation de la résilience et le rétablissement de la sécurité, la paix et la cohésion sociale ; l'approfondissement des réformes institutionnelles et administratives ; la consolidation du développement du capital humain et de la solidarité ; la dynamisation des secteurs porteurs pour l'économie et les emplois ; l'amélioration du financement et de la mise en œuvre de l'action publique. Pour le grand argentier, tenant compte de ces défis, la vision du PNDES-II, c'est faire du «Burkina Faso une nation solidaire, démocratique, résiliente et de paix, transformant la structure de son économie pour réaliser une croissance forte, inclusive et durable ». Par conséquent, il a pour objectif global de « rétablir la sécurité et la paix, de renforcer la résilience de la nation et de transformer structurellement l'économie burkinabè, pour une croissance forte, durable et inclusive ».

Malgré l'ambition du PNDES II de faire passer le maillage sécuritaire de 69% à 80% en 2025, bien des députés se sont demandé sur quoi le gouvernement fonde son espoir de réaliser ce référentiel de développement, tant la situation sécuritaire est préoccupante et s'exacerbe même de jour en jour. «Comment le gouvernement peut-il être aussi optimiste au moment où les populations ont l'esprit ailleurs ? » s'est interrogé Sanou Aboubacar. Et Achille Tapsoba de renchérir : «Dans un pays en lutte pour sa survie et sa souveraineté territoriale, je crois que l'axe 1 sur la sécurité est la condition sine qua non pour le reste.» Et de conclure, en bon philosophe, par cette expression latine : Primum vivere deinde philosophari, ce qui veut dire : « moi d'abord, la philosophie ensuite. » Pour les députés Aziz Diallo et Gilbert Ouédraogo il faut même un plan Marshall pour la sécurité. En tout cas pour bien des élus même s'il faut mettre en veilleuse certains projets, il faut absolument se dresser face à ce péril jamais vécu par la nation.

Encadré

Les chiffres-clés du PNDES II

Le coût global prévu pour la réalisation du PNDES II est estimé à 19030,7 milliards de francs CFA, soit un coût annuel moyen de 3 806,1 milliards de francs CFA, la part consacrée aux dépenses d'investissements (y compris les transferts en capital) est de 34,7%, correspondant à une enveloppe globale de 6 608,1 milliards de francs CFA sur la période, soit 1 321,6 milliards de francs CFA par an. Le PNDES II sera financé à hauteur de 63% par les ressources propres (11 989,6 milliards de francs CFA), par les ressources extérieures à hauteur de 9%, soit 1 712,97 milliards FCFA, et le besoin de financement s'élève à 5 328,1 milliards de francs CFA, soit 28 % du coût total du plan.

Pour la mobilisation des ressources, la conférence des bailleurs aura lieu les 2 et 3 décembre à Bruxelles.