Cote d'Ivoire: Conseil des ministres/ Lutte contre le terrorisme, fourniture de l'énergie - Quatre protocoles d'accord ratifiés

Le Président de la République accorde une grande importance au bien-être de ses concitoyens. Cela passe par leur sécurité ainsi que par un bon accès à l'électricité. Ce sont autant de sujets qui ont été débattus hier en conseil des ministres. Avec à la clé plusieurs projets de lois et une ordonnance pris pour qu'il en soit ainsi.

Dans son point d'après conseil des ministres, Coulibaly Amadou, ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, est revenu sur le contenu des échanges. Selon le porteparole du gouvernement, l'ordre du jour a porté sur quatre projets de loi et une ordonnance, 17 projets de décrets, quatre mesures individuelles et un point de divers.

Concernant les projets de lois, au titre du ministère d'Etat, ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora des projets de lois ont été adoptés. Le premier, a fait savoir le porteparole du gouvernement, autorise le Président de la République à ratifier le protocole de la CEDEAO sur l'énergie signé le 31 janvier 2003 à Dakar, au Sénégal.

Selon lui, la ratification de cet accord permettra à la Côte d'Ivoire ainsi qu'aux autres Etats membres de la communauté qui l'ont adopté et ratifié d'accroitre les investissements dans le secteur de l'énergie, de supprimer à terme les barrières techniques et administratives en vue de libéraliser et développer le commerce de l'électricité, du gaz et des autres produits énergétiques dans la région et de sécuriser leur approvisionnement.

Un autre projet de loi autorise le chef de l'Etat à ratifier le statut de l'organisation islamique pour la sécurité. « Cette ratification permettra à notre pays de mobiliser d'importantes ressources financières pour le développement agricole, d'améliorer la productivité et le renforcement de la sécurité alimentaire ainsi que sa gouvernance, de bénéficier de techniques nouvelles sur les différents aspects de l'agriculture durable et du développement rural, ainsi que d'une expertise en matière de règlement de problèmes liés à la désertification, à la déforestation, à l'érosion et à la salinité », a précisé Amadou Coulibaly.

Par ailleurs, selon le porte-parole du gouvernement, un autre projet de loi autorise le Président de la République à ratifier le protocole de lutte contre la corruption de la CEDEAO. Il permettra de renforcer le dispositif interne de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Ce projet de loi participe à la mise en place d'une entraide judiciaire entre Etats aux fins de faciliter la poursuite et la répression des actes de corruption en Afrique de l'ouest.

Le dernier projet de loi, a indiqué le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie autorise le Président de la République à ratifier la convention d'entraide judicaire et d'extradition contre le terrorisme. « La ratification de cette convention traduit l'engagement des pays francophones d'Afrique à lutter contre le terrorisme de façon globale et cohérente avec des normes et des institutions établies d'un commun accord », a indiqué le porte-parole du gouvernement.

Qui ajoute que cette convention organise un cadre de coopération judiciaire et règle la question de l'extradition en faisant obligation aux Etats parties de se livrer réciproquement les personnes poursuivies ou condamnées pour acte de terrorisme. « La ratification de cette convention permettra à notre pays de renforcer son dispositif national de répression du terrorisme et de protéger efficacement les populations contre les menaces et les actes terroristes », a-t-il insisté.